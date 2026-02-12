Капибары полюбились посетителям зоопарков благодаря популярности в интернете, но их милая внешность обманчива — эти прирожденные пловцы довольно агрессивны не только к людям, но и друг к другу, они не подходят для контактных зон. Об этом НСН заявила пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Анна Чугунова.

В российских зоопарках зафиксировали дефицит капибар из-за возросшей популярности животного. Об этом РИА Новости рассказал член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев. По словам Чугуновой, популярность капибар резко выросла около четырех лет назад.

«В Ленинградском зоопарке заметили возросшую популярность капибар летом 2022 года. По отзывам посетителей, капибары находились в первой десятке самых популярных животных нашего зоопарка. Посетители стали спрашивать, есть ли у нас они, в самом зоопарке на прогулке уточнять у киперов, как пройти к ним. Популярность капибарам принесла достаточно навязчивая песенка, которую все напевали. Вообще взлет популярности этих зверьков начался с Японии, быстро перекинулся в интернет, с капибарами появилось огромное количество мемов», — сказала Чугунова.

Впрочем, милая внешность зверьков обманчива — капибары могут быть достаточно агрессивными по отношению к людям и друг к другу, заявила собеседница НСН.

«Отмечу, что капибары, вопреки своему образу в интернете, часто проявляют агрессию и к людям, и друг к другу. В драке они могут даже убить соперника или нанести серьезные травмы крупными резцами и острыми когтями, ведь на родине, в Южной Америке, у них много врагов, и им нужно уметь постоять за себя. Кроме того, далеко не все капибары хорошо приручаются и подпускают к себе сотрудников. Поэтому капибары точно не подходят для контактных зон. Они не любят много общаться с человеком, могут проявлять агрессию и быть опасными для людей, в первую очередь для детей», — добавила она.