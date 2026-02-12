Опасные привереды: В зоопарках объяснили популярность капибар у посетителей
Несмотря на сложившийся в интернете образ, капибары — довольно опасные и агрессивные животные, которые точно не подходят для контактных зон, сказала Анна Чугунова.
Капибары полюбились посетителям зоопарков благодаря популярности в интернете, но их милая внешность обманчива — эти прирожденные пловцы довольно агрессивны не только к людям, но и друг к другу, они не подходят для контактных зон. Об этом НСН заявила пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Анна Чугунова.
В российских зоопарках зафиксировали дефицит капибар из-за возросшей популярности животного. Об этом РИА Новости рассказал член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев. По словам Чугуновой, популярность капибар резко выросла около четырех лет назад.
«В Ленинградском зоопарке заметили возросшую популярность капибар летом 2022 года. По отзывам посетителей, капибары находились в первой десятке самых популярных животных нашего зоопарка. Посетители стали спрашивать, есть ли у нас они, в самом зоопарке на прогулке уточнять у киперов, как пройти к ним. Популярность капибарам принесла достаточно навязчивая песенка, которую все напевали. Вообще взлет популярности этих зверьков начался с Японии, быстро перекинулся в интернет, с капибарами появилось огромное количество мемов», — сказала Чугунова.
Впрочем, милая внешность зверьков обманчива — капибары могут быть достаточно агрессивными по отношению к людям и друг к другу, заявила собеседница НСН.
«Отмечу, что капибары, вопреки своему образу в интернете, часто проявляют агрессию и к людям, и друг к другу. В драке они могут даже убить соперника или нанести серьезные травмы крупными резцами и острыми когтями, ведь на родине, в Южной Америке, у них много врагов, и им нужно уметь постоять за себя. Кроме того, далеко не все капибары хорошо приручаются и подпускают к себе сотрудников. Поэтому капибары точно не подходят для контактных зон. Они не любят много общаться с человеком, могут проявлять агрессию и быть опасными для людей, в первую очередь для детей», — добавила она.
Чугунова подчеркнула, что капибары — прекрасные пловцы и в целом достаточно прихотливые создания.
«В природе капибары живут около 8 лет. Это самые большие в мире грызуны, их вес может достигать 60 килограммов, самки крупнее самцов. Живут капибары в природе у водоемов, большую часть времени проводят в воде, где спасаются от хищников и питаются водными растениями. Они прекрасно плавают, на ногах у них специальные перепонки, поэтому нередко их называют водосвинками. В искусственной среде у капибар обязательно должен быть бассейн, где они также справляют естественную нужду — так устроена их физиология. У наших капибар в холодное время года вода с подогревом, температура в вольере тоже обязательно регулируется. В теплое время года они живут в другом вольере, тоже с бассейном, с живым газоном, достаточно просторном, солнечном, но обязательно с навесами, чтобы можно было отдохнуть и в тени. Кроме того, им необходимо укрытие в виде домика, где капибары могут спрятаться от внимания посетителей», — сообщила собеседница НСН.
В Ленинградском зоопарке отметили, что капибары — социальные животные, которым также нужна разнообразная еда.
«Капибары не очень любят одиночество, и часто их содержат семьями. Они любят сочный корм: траву, фрукты, некоторые овощи, зеленый салат, также они обгрызают кору молодых деревьев. Им нужно много разнообразной еды. Для капибар даже зимой мы выращиваем свежую траву (пророщенные злаковые культуры)», — добавила Чугунова.
Пресс-секретарь Ленинградского зоопарка указала на то, что стоимость капибар взлетела в десять раз.
«Цены на капибар стремительно выросли. Если еще несколько лет назад капибары стоили по 100-200 тысяч рублей, то сейчас их стоимость доходит до двух миллионов рублей», — подчеркнула она.
В заключение собеседница НСН перечислила обитателей зоопарков, которые также популярны у посетителей.
«В нашем зоопарке самыми популярными являются белый медведь, жираф, манул, крупные кошки (тигр, ягуар, пума, львы, рыси), обезьяны (в первую очередь крупные, например, гиббоны). В 2025 году к популярным животным присоединились птицы калао из-за истории с большим индийским калао Шанти, которая сбежала из нашего зоопарка в конце сентября, ее удалось поймать и вернуть в зоопарк только на четвертые сутки», — подытожила она.
Ранее предприниматель, создатель «БАР КАПИБАР» Игорь Трифонов заявил, что капибары — очень социальные и смелые животные, они не боятся людей и достаточно популярны, поэтому и было решено открыть контактное кафе с ними в центре Москвы.
