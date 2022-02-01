Иммунолог рассказал о факторах точности ПЦР-тестов

Результаты ПЦР-тестов иногда бывают ложноположительными, поэтому их достоверность зависит от нескольких факторов. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, одним из них является момент забора материала. Врач напомнил, что, когда человек становится носителем вируса, то он накапливается в носоглотке в конце инкубационного периода или в первые три дня заболевания, а позже количество вируса на слизистой снижается, в связи с чем выявить его становится сложнее.