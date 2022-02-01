Иммунолог рассказал о факторах точности ПЦР-тестов
Результаты ПЦР-тестов иногда бывают ложноположительными, поэтому их достоверность зависит от нескольких факторов. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, одним из них является момент забора материала. Врач напомнил, что, когда человек становится носителем вируса, то он накапливается в носоглотке в конце инкубационного периода или в первые три дня заболевания, а позже количество вируса на слизистой снижается, в связи с чем выявить его становится сложнее.
Второй фактор, заявил Болибок – это то, как человек был подготовлен к тестированию. Поэтому, добавил иммунолог, пациент должен сдавать тест натощак, так как, например, вода и напитки смывают зараженный эпителий в желудочно-кишечный тракт, после чего число вирусных частиц на слизистой сокращается.
Врач рассказал, что последний фактор точности теста заключается в технике его взятия, поэтому для достоверности забора медработник должен содрать часть слизистой.
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