Источник: Макрона отдалили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР-тест в РФ
Анонимный источник в Елисейском дворце заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отдалили от президента РФ Владимира Путина длинным столом из-за отказа французского лидера сдать ПЦР-тест в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Макронна текущей неделе приехал с официальным визитом в Москве для переговоров с Путиным. На фотографиях с их встречи было видно, что они сидят по разные края стола длиной около 4-х метров.
По данным источника, приближенному к окружению Макрона, президенту предлагалось сделать ПЦР-тест и приблизиться к Путину или соблюдать дистанцию.
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