Рябков: Сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются
12 февраля 202615:37
Сроки и место следующей встречи по урегулированию конфликта на Украине ещё обсуждаются. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что предыдущие два раунда переговоров продемонстрировали, что оптимальной «со всех точек» зрения площадкой является Абу-Даби.
«Она благоприятствует работе», - добавил замминистра.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по Украине в скором времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
