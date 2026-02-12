Рябков: Сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются

Из-за снегопада в Москве водителей попросили избегать поездок на машине Городские службы в столице работают в усиленном режиме В Москве началось строительство самого длинного в городе подводного тоннеля метро Четыре спортивных комплекса открылись в столице после реконструкции Усадьба Третьякова стала самой популярной выездной площадкой для регистрации брака в День всех влюбленных