Рябков: Сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются

Сроки и место следующей встречи по урегулированию конфликта на Украине ещё обсуждаются. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков: Идея проведения саммита Путина и Трампа существует

Он отметил, что предыдущие два раунда переговоров продемонстрировали, что оптимальной «со всех точек» зрения площадкой является Абу-Даби.

«Она благоприятствует работе», - добавил замминистра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по Украине в скором времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:УкраинаРоссияПереговорыСергей Рябков

Горячие новости

Все новости

партнеры