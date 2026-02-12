Модный дом Chanel зарегистрировал в РФ три товарных знака
12 февраля 202615:18
Модный дом Chanel зарегистрировал в России три товарных знака. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает RT.
Уточняется, что речь идёт о товарных знаках «Шанель» и «Les Eaux de Chanel». Также запатентовано изображение фирменной коробки.
Документы на регистрацию были поданы швейцарской компанией «Шанель САРЛ». Товарные знаки зарегистрированы до 2035 года.
Ранее сеть ресторанов McDonald's зарегистрировала одноименный товарный знак в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
