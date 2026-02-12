Модный дом Chanel зарегистрировал в РФ три товарных знака

Модный дом Chanel зарегистрировал в России три товарных знака. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает RT.

Компания Nissan зарегистрировала в России товарный знак

Уточняется, что речь идёт о товарных знаках «Шанель» и «Les Eaux de Chanel». Также запатентовано изображение фирменной коробки.

Документы на регистрацию были поданы швейцарской компанией «Шанель САРЛ». Товарные знаки зарегистрированы до 2035 года.

Ранее сеть ресторанов McDonald's зарегистрировала одноименный товарный знак в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:БизнесБрендБрендыТовары

Горячие новости

Все новости

партнеры