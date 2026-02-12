По его словам, будь на российском рынке больше машин премиального сегмента, число гибридов бы сократилось.

«Связи между ростом цен на топливо и гибридами нет никакой, потому что гибридные автомобили на нашем рынке – это автомобили премиальные. Зачастую у людей, которые хотят премиальный автомобиль, сейчас вариантов, кроме китайской машины, нет, а китайцы делают электромобили и гибриды. Гибрид – это меньшее зло в сравнении с электромобилем. Он более пригоден для наших условий, и поэтому люди голосуют деньгами за гибриды. Если бы на рынке присутствовали традиционные бензиновые и дизельные автомобили, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, то люди, безусловно, покупали бы их, и гибридов было бы намного меньше», - отметил Шапарин.