«Копеечные объемы»: Рост продаж гибридных автомобилей в России опровергли
Гибридные автомобили на российском рынке, в отсутствие Mercedes-Benz и BMW, – это премиальные машины, которые более пригодны в условиях сурового климата, чем электромобили, пояснил в беседе с НСН Антон Шапарин.
Россияне покупают гибридные автомобили из-за отсутствия на рынке премиальных машин, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Несмотря на общее падение рынка новых автомобилей, продажи гибридных моделей в России по итогам января заметно выросли. При этом серьезно изменился перечень моделей, к которым покупатели проявляют повышенный интерес: на первое место выходят гибридные машины, собираемые в России, сообщили «Известия».
Шапарин отметил, что рост продаж гибридов произошел ещё до введения утильсбора.
«В процентах продажи гибридных автомобилей может и растут, но в штуках объемы копеечные, просто микроскопические. И понятно, что ни гибриды, ни электромобили на российском рынке не делают погоды. Продажи электромобилей резко обрушились. Люди, которые смотрят в сторону альтернативных видов топлива, выбирают, конечно, гибриды, потому что они гораздо более приспособлены к нашим условиям. Но, опять же, возникает много вопросов с надежностью, с тем, как ведет себя эта техника в наших широтах. И скоро продажи этих автомобилей будут снижаться, потому что многие из проданных сейчас - это отголоски еще тех машин, которые приехали до введения утильсбора. Сейчас такие поставки, по большому счету, практически прекращены. Люди начинают изобретать разного рода схемы, ездят на киргизских номерах, чтобы не платить. В будущем на нашем рынке объем таких машин будет оставаться небольшим. Сильно снизится и темп его прироста», - считает эксперт.
По его словам, будь на российском рынке больше машин премиального сегмента, число гибридов бы сократилось.
«Связи между ростом цен на топливо и гибридами нет никакой, потому что гибридные автомобили на нашем рынке – это автомобили премиальные. Зачастую у людей, которые хотят премиальный автомобиль, сейчас вариантов, кроме китайской машины, нет, а китайцы делают электромобили и гибриды. Гибрид – это меньшее зло в сравнении с электромобилем. Он более пригоден для наших условий, и поэтому люди голосуют деньгами за гибриды. Если бы на рынке присутствовали традиционные бензиновые и дизельные автомобили, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, то люди, безусловно, покупали бы их, и гибридов было бы намного меньше», - отметил Шапарин.
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский, со своей стороны, заявил НСН, что тренд на гибридные автомобили будет долгосрочным.
«В качество гибридных автомобилей, собранных в России, у которых кузов китайский, а двигатель американский, я не верю. Если выросли продажи, значит тот, кто их делает, нашел способ удешевить производство, а, следовательно, и итоговую цену. Я думаю, что тренд на гибридные автомобили не вечен, но он долгосрочный», - добавил Ольшанский.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал НСН, что китайский автомобильный люкс уходит из России из-за «чудовищного» утильсбора.
