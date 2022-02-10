Глава МИД Франции назвал переговоры Путина и Макрона откровенными

Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина в Москве были откровенными, они позволили прояснить позиции. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

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По его словам, переговоры между лидерами были проведены с большой твердостью.

«Было столкновение, просьба разъяснить позицию, с большой откровенностью. И если бы не было этого, то не было бы продолжающегося процесса», - сказал Ле Дриан.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что Макрон на встрече с Путиным предложил закрепить за Украиной нейтральный статус только чтобы «прощупать» позиции России.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияФранция
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