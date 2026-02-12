По его словам, индийские мотоциклы способны навязать конкуренцию китайским производителям.



«Любые индийские мотоциклы — прямые конкуренты китайской технике. Почти все европейские и японские бренды ушли из России. Естественно, как и в автомобильной отрасли, в российской мотоциклетной индустрии появились почти все известные китайские производители. Долгое время индийские бренды были более предпочтительным выбором, пока китайские "разгонялись". Китайцы поначалу "оккупировали" сегмент мопедов и питбайков. Jawa является конкурентом бренда "Роял Энфилд". Jawa крайне активно развивается в Индии. Этот бренд пользуется там бешеной популярностью. В Индии в принципе популярны классические мотоциклы, а для молодежной аудитории там есть современные мотоциклы», — добавил эксперт.

Напомним, после банкротства в 1990-х годах бренд Jawa надолго исчез с рынка. Возрождение состоялось в 2018 году — производство успешно запустила индийская компания Mahindra & Mahindra под маркой Jawa Moto. На сегодняшний день сертифицированы четыре модели: 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. Самая популярная из них — Jawa 300 CL — оснащена 295-кубовым четырёхтактным мотором мощностью 23 л.с. (25 Нм), весит 182 кг, разгоняется до 140 км/ч и расходует около 2,9 л/100 км.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что вопрос с питбайками, скутерами и электросамокатами нужно решать кардинально, вводя штрафы на сотни тысяч рублей.

