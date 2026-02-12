Глава УЕФА заявил об отсутствии изменений в позиции по допуску России
Позиция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску сборной России и российских клубов к международным соревнованиям не изменилась. Об этом заявил президент организации Александер Чеферин.
Россйские футболисты были отстранены в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине. По словам Чеферина, с тех пор позиция УЕФА осталась прежней.
«Но мы за всем следим. Посмотрим, что принесет будущее, мир меняется очень быстро», - заключил он.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что следует рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
