Глава УЕФА заявил об отсутствии изменений в позиции по допуску России

Позиция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску сборной России и российских клубов к международным соревнованиям не изменилась. Об этом заявил президент организации Александер Чеферин.

Глава РФС рассказал о регулярно поступающих миллионах евро от УЕФА

Россйские футболисты были отстранены в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине. По словам Чеферина, с тех пор позиция УЕФА осталась прежней.

«Но мы за всем следим. Посмотрим, что принесет будущее, мир меняется очень быстро», - заключил он.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что следует рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
