Вместо блокировки связи: Как будет работать новая система подавления дронов

Современные технологии позволят гарантировано отличать «свои» беспилотники от «чужих», заявил НСН Максим Кондратьев.

С 1 марта в России появится система, которая позволит выявлять и подавлять опасные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и не мешать полезным функциям дронов, рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с НСН.

Семь аэропортов и других объектов гражданской инфраструктуры в России оснастили новой системой защиты от БПЛА с технологией идентификации беспилотников по принципу «свой-чужой». Ее программное обеспечение способно с помощью искусственного интеллекта за доли секунды идентифицировать дрон как вражеский и отдать команду на его подавление. Об этом сообщают «Известия». Кондратьев объяснил принцип работы такой системы.

Минобороны: За ночь ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ
«С 1 марта вступает постановление правительства о том, что на борту каждого беспилотного комплекса должно находиться техническое средство идентификации, которое в режиме реального времени отправляет свои данные в Единую систему организации воздушного движения. Соответственно, современные системы противодействия беспилотникам могут также получать эти данные и определять, легально ли дрон выполняет полет или его необходимо подавить. Это касается не только каких-то украинских запусков, но и возможных террористических БПЛА», — пояснил он.

Кондратьев также предположил, когда новая система заработает по всей России.

«Эта технология позволяет отделять множество полезных беспилотников, которые выполняют свою работу в составе того же МЧС. Однако пока рано говорить, что она будет работать везде. В аэропортах развитие идет немного с опережением, поскольку инфраструктура позволяет принимать эти сигналы. Но так пока не везде. В тоже время, у нас есть большая инфраструктура “Росавиации”, которую можно масштабировать на всю нашу территорию. Однако, это может заняться несколько лет», — отметил он.

Ранее Кондратьев объяснил НСН, как российские военные могут обойтись без интернета Starlink.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТехнологииДроныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры