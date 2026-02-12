Вместо блокировки связи: Как будет работать новая система подавления дронов
Современные технологии позволят гарантировано отличать «свои» беспилотники от «чужих», заявил НСН Максим Кондратьев.
С 1 марта в России появится система, которая позволит выявлять и подавлять опасные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и не мешать полезным функциям дронов, рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с НСН.
Семь аэропортов и других объектов гражданской инфраструктуры в России оснастили новой системой защиты от БПЛА с технологией идентификации беспилотников по принципу «свой-чужой». Ее программное обеспечение способно с помощью искусственного интеллекта за доли секунды идентифицировать дрон как вражеский и отдать команду на его подавление. Об этом сообщают «Известия». Кондратьев объяснил принцип работы такой системы.
«С 1 марта вступает постановление правительства о том, что на борту каждого беспилотного комплекса должно находиться техническое средство идентификации, которое в режиме реального времени отправляет свои данные в Единую систему организации воздушного движения. Соответственно, современные системы противодействия беспилотникам могут также получать эти данные и определять, легально ли дрон выполняет полет или его необходимо подавить. Это касается не только каких-то украинских запусков, но и возможных террористических БПЛА», — пояснил он.
Кондратьев также предположил, когда новая система заработает по всей России.
«Эта технология позволяет отделять множество полезных беспилотников, которые выполняют свою работу в составе того же МЧС. Однако пока рано говорить, что она будет работать везде. В аэропортах развитие идет немного с опережением, поскольку инфраструктура позволяет принимать эти сигналы. Но так пока не везде. В тоже время, у нас есть большая инфраструктура “Росавиации”, которую можно масштабировать на всю нашу территорию. Однако, это может заняться несколько лет», — отметил он.
Ранее Кондратьев объяснил НСН, как российские военные могут обойтись без интернета Starlink.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сергей Жуков пообещал «совсем другое кино» во второй части «Руки вверх!»
- Глава Чаусовского сельского поселения Брянской области пострадал при атаке ВСУ
- «Четвертый год под санкциями!»: Как избежать блокировки аккаунтов Apple
- Брокеры назвали бредом запрет банками сдавать ипотечную квартиру в аренду
- Священник призвал россиян не бояться пятницы 13-го
- Заплатит гость: Возврат предоплаты при отмене брони поднимет цены в отелях
- Глава УЕФА заявил об отсутствии изменений в позиции по допуску России
- В Госдуме заявили об отсутствии планов по блокировке Google
- Вместо блокировки связи: Как будет работать новая система подавления дронов
- Рябков: Сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru