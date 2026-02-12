С 1 марта в России появится система, которая позволит выявлять и подавлять опасные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и не мешать полезным функциям дронов, рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с НСН.



Семь аэропортов и других объектов гражданской инфраструктуры в России оснастили новой системой защиты от БПЛА с технологией идентификации беспилотников по принципу «свой-чужой». Ее программное обеспечение способно с помощью искусственного интеллекта за доли секунды идентифицировать дрон как вражеский и отдать команду на его подавление. Об этом сообщают «Известия». Кондратьев объяснил принцип работы такой системы.