Главное не «зазвездить»: Продюсер дал совет молодым артистам

При раскрутке артиста есть три основных слагаемых успеха, но выбор останется за публикой, заявил НСН Павел Рудченко.

Артист может быстро стать популярным при помощи денег и грамотной раскрутки, но без таланта публика его быстро забудет, заявил НСН продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Ранее Григорий Лепс назвал Ваню Дмитриенко и Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов) молодыми исполнителями, которых он считает самыми яркими среди представителей нового поколения. В беседе с Пятым каналом Лепс подытожил свой выбор коротко: «Эти два парня на сегодняшний день наиболее яркие». Рудченко согласился с Народным артистом РФ, отметив, что у каждого исполнителя есть несколько вариантов подняться на большую сцену.

«Молодые артисты так или иначе появляются в эфирах и выплывают на сцену, несмотря на то, что у каждого свой подход. Одни – благодаря грамотным шагам продюсеров и команды. Другие – за счёт возможностей своих покровителей и их финансовых вложений. И третьи – это наиболее редкий случай на сегодняшний день – за счёт таланта. В случае, когда есть талант, финансовые возможности и грамотная продюсерская команда, у артиста может быть очень быстрый взлет. А вот надолго ли он задержится на нашей эстраде, будет зависеть от того, имеет ли он какое-то зерно. Иначе его очень быстро забудут, так как в любом случае оценивает публика, которую не обмануть», - напомнил Рудченко.

Оценивая перспективы творческого долголетия Дмитриенко и Akmal’, собеседник НСН предположил, что многое будет зависеть от работы их команд и стойкости к симптомам «звёздной болезни».

«Соглашусь с Григорием Лепсом в том, что Ваня Дмитриенко и Akmal’ действительно интересные ребята. У Дмитриенко его проработка произошла в большей степени за счёт команды продюсеров и менеджеров. Они его довольно успешно ведут уже несколько лет и тот результат, который мы видим, это, в том числе, их большая работа. Что касается Akmal’, то он интересный и недораскрученный парень, который завлекает публику своей непосредственностью, юмором и, безусловно, талантом. Он может быть очень интересным артистом, если не «зазвездит» или в его команде не произойдут какие-то серьёзные перемены. Поэтому я бы продолжал двигаться в том же направлении, в котором он двигается сейчас», - посоветовал продюсер.

Рудченко при этом отметил, что помимо уже названных молодых артистов стоит обратить внимание ещё на несколько ярких имён.

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«Из новых, мне кажется, еще немного недооцененная Миа Бойка. Она яркая, интересная девушка, с хорошими вокальными данными и может себя показать с новым материалом, в том числе, в новом жанре. Ещё есть Амирчик. Он сейчас как-то «подзатух» и его особо не видно. Но он очень интересный артист, который скрупулезно и аккуратно работает с музыкальным материалом, что сейчас делают крайне редко», - заявил Рудченко.

Музыкальный критик также вспомнил про Шамана (Ярослава Дронова), к которому, по его мнению, публика стала терять интерес.

«В отношении Шамана было много пиара, хайпа и всего подобного. Сейчас это играет с ним злую шутку и начинает проявляться обратная сторона медали. Его заигрывание с пиар-инструментами приводит к тому, что в какой-то степени публика теряет к нему интерес. Хотя истинные поклонники у Шамана все равно есть и остаются. Но Ярославу нужно больше трудиться, прибавить не пиара, а грамотных, продуманных, качественных менеджерских ходов на долгосрочную стратегию. А как у артиста у него есть все возможности для того, чтобы держаться на плаву долгие годы», - подытожил Рудченко.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН заявил, что настоящее искусство перестало доминировать у современных исполнителей, а политические темы, которыми увлекается Шаман, рассчитаны на сиюминутный хайп.

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ФОТО: ТАСС / Валентин Егоршин
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