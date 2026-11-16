Артист может быстро стать популярным при помощи денег и грамотной раскрутки, но без таланта публика его быстро забудет, заявил НСН продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Ранее Григорий Лепс назвал Ваню Дмитриенко и Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов) молодыми исполнителями, которых он считает самыми яркими среди представителей нового поколения. В беседе с Пятым каналом Лепс подытожил свой выбор коротко: «Эти два парня на сегодняшний день наиболее яркие». Рудченко согласился с Народным артистом РФ, отметив, что у каждого исполнителя есть несколько вариантов подняться на большую сцену.

«Молодые артисты так или иначе появляются в эфирах и выплывают на сцену, несмотря на то, что у каждого свой подход. Одни – благодаря грамотным шагам продюсеров и команды. Другие – за счёт возможностей своих покровителей и их финансовых вложений. И третьи – это наиболее редкий случай на сегодняшний день – за счёт таланта. В случае, когда есть талант, финансовые возможности и грамотная продюсерская команда, у артиста может быть очень быстрый взлет. А вот надолго ли он задержится на нашей эстраде, будет зависеть от того, имеет ли он какое-то зерно. Иначе его очень быстро забудут, так как в любом случае оценивает публика, которую не обмануть», - напомнил Рудченко.

Оценивая перспективы творческого долголетия Дмитриенко и Akmal’, собеседник НСН предположил, что многое будет зависеть от работы их команд и стойкости к симптомам «звёздной болезни».

«Соглашусь с Григорием Лепсом в том, что Ваня Дмитриенко и Akmal’ действительно интересные ребята. У Дмитриенко его проработка произошла в большей степени за счёт команды продюсеров и менеджеров. Они его довольно успешно ведут уже несколько лет и тот результат, который мы видим, это, в том числе, их большая работа. Что касается Akmal’, то он интересный и недораскрученный парень, который завлекает публику своей непосредственностью, юмором и, безусловно, талантом. Он может быть очень интересным артистом, если не «зазвездит» или в его команде не произойдут какие-то серьёзные перемены. Поэтому я бы продолжал двигаться в том же направлении, в котором он двигается сейчас», - посоветовал продюсер.

Рудченко при этом отметил, что помимо уже названных молодых артистов стоит обратить внимание ещё на несколько ярких имён.