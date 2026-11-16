Главное не «зазвездить»: Продюсер дал совет молодым артистам
При раскрутке артиста есть три основных слагаемых успеха, но выбор останется за публикой, заявил НСН Павел Рудченко.
Артист может быстро стать популярным при помощи денег и грамотной раскрутки, но без таланта публика его быстро забудет, заявил НСН продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Ранее Григорий Лепс назвал Ваню Дмитриенко и Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов) молодыми исполнителями, которых он считает самыми яркими среди представителей нового поколения. В беседе с Пятым каналом Лепс подытожил свой выбор коротко: «Эти два парня на сегодняшний день наиболее яркие». Рудченко согласился с Народным артистом РФ, отметив, что у каждого исполнителя есть несколько вариантов подняться на большую сцену.
«Молодые артисты так или иначе появляются в эфирах и выплывают на сцену, несмотря на то, что у каждого свой подход. Одни – благодаря грамотным шагам продюсеров и команды. Другие – за счёт возможностей своих покровителей и их финансовых вложений. И третьи – это наиболее редкий случай на сегодняшний день – за счёт таланта. В случае, когда есть талант, финансовые возможности и грамотная продюсерская команда, у артиста может быть очень быстрый взлет. А вот надолго ли он задержится на нашей эстраде, будет зависеть от того, имеет ли он какое-то зерно. Иначе его очень быстро забудут, так как в любом случае оценивает публика, которую не обмануть», - напомнил Рудченко.
Оценивая перспективы творческого долголетия Дмитриенко и Akmal’, собеседник НСН предположил, что многое будет зависеть от работы их команд и стойкости к симптомам «звёздной болезни».
«Соглашусь с Григорием Лепсом в том, что Ваня Дмитриенко и Akmal’ действительно интересные ребята. У Дмитриенко его проработка произошла в большей степени за счёт команды продюсеров и менеджеров. Они его довольно успешно ведут уже несколько лет и тот результат, который мы видим, это, в том числе, их большая работа. Что касается Akmal’, то он интересный и недораскрученный парень, который завлекает публику своей непосредственностью, юмором и, безусловно, талантом. Он может быть очень интересным артистом, если не «зазвездит» или в его команде не произойдут какие-то серьёзные перемены. Поэтому я бы продолжал двигаться в том же направлении, в котором он двигается сейчас», - посоветовал продюсер.
Рудченко при этом отметил, что помимо уже названных молодых артистов стоит обратить внимание ещё на несколько ярких имён.
«Из новых, мне кажется, еще немного недооцененная Миа Бойка. Она яркая, интересная девушка, с хорошими вокальными данными и может себя показать с новым материалом, в том числе, в новом жанре. Ещё есть Амирчик. Он сейчас как-то «подзатух» и его особо не видно. Но он очень интересный артист, который скрупулезно и аккуратно работает с музыкальным материалом, что сейчас делают крайне редко», - заявил Рудченко.
Музыкальный критик также вспомнил про Шамана (Ярослава Дронова), к которому, по его мнению, публика стала терять интерес.
«В отношении Шамана было много пиара, хайпа и всего подобного. Сейчас это играет с ним злую шутку и начинает проявляться обратная сторона медали. Его заигрывание с пиар-инструментами приводит к тому, что в какой-то степени публика теряет к нему интерес. Хотя истинные поклонники у Шамана все равно есть и остаются. Но Ярославу нужно больше трудиться, прибавить не пиара, а грамотных, продуманных, качественных менеджерских ходов на долгосрочную стратегию. А как у артиста у него есть все возможности для того, чтобы держаться на плаву долгие годы», - подытожил Рудченко.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН заявил, что настоящее искусство перестало доминировать у современных исполнителей, а политические темы, которыми увлекается Шаман, рассчитаны на сиюминутный хайп.
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