Лавров и Белоусов войдут в делегацию Путина на переговорах с Си Цзиньпином

По его словам, делегация Кремля будет представительной. Помимо Лаврова и Белоусова, в нее войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также министр финансов Антон Силуанов.



В переговорах поучаствуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин соответственно.



Плюс РФ представят представители «Росатома», «Роскосмоса», «Сбербанка» и других крупных организаций.



Недавно глава США Дональд Трамп рассказал, о чем собирается поговорить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне.

