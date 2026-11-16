Лавров и Белоусов войдут в делегацию Путина на переговорах с Си Цзиньпином
Министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов присоединятся к переговорам президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает RT.
По его словам, делегация Кремля будет представительной. Помимо Лаврова и Белоусова, в нее войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также министр финансов Антон Силуанов.
В переговорах поучаствуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин соответственно.
Плюс РФ представят представители «Росатома», «Роскосмоса», «Сбербанка» и других крупных организаций.
Недавно глава США Дональд Трамп рассказал, о чем собирается поговорить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне.
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