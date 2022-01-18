«Проба пера»: Айтишник раскритиковал производство Lenovo с российскими процессорами
Айтишник Денис Кусков заявил, что российские процессоры пока не могут заменить зарубежные.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что предложение создавать иностранные гаджеты с российскими процессорами связано с политической нестабильностью и западными санкциями.
Ранее в Минцифры производителям техники Lenovo, HP и Acer предложили выпустить ноутбуки с процессорами российского производства на базе компании «Байкал Электроникс». Производители собираются выпустить 50 тысяч локализованных устройств до конца 2022 года. При этом Кусков считает, что пока «рано говорить о том, что продукция этой компании не хуже иностранной».
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«Они не стояли рядом с процессорами Qualcomm и Intel. Наши процессы стали разрабатываться несколько лет назад. Для электроники сегодня они неконкурентоспособны на рынке, но правительство решило двигаться в направлении импортозамещения и локализации производства. Наверное, это правильный ход. С другой стороны, нужно создавать конкурентную технику и комплектующие не только в российском масштабе, но и в мировом. 50 тысяч процессоров говорят о том, что это тестовый вариант. Это будет проба пера, по итогам которого уже можно будет судить о дальнейшем развитии»», - рассказал он.
При этом, по его словам, «не каждая страна будет выпускать свои разработки» в сфере IT.
«Многим странам это просто не нужно. Есть Китай, Корея, США, которые в большей доле выпускают все составляющие. Россия сейчас находится в непростой позиции: в режиме санкций, политической и экономической нестабильности со стороны своих западных партнеров. Мы, чтобы не быть зависимыми от США, вместо GPS запустили ГЛОНАСС. Когда возникли проблемы с Masterсard и Visa, мы запустили свою собственную платежную систему МИР. Использование своей элементной базы ложится в эту канву», - добавил Кусков.
Айтишник считает, что «пока в России не могут создавать конкурентоспособные комплектующие гаджеты».
«Мы можем в каких-то аспектах локализовать производство. Когда его уровень достигнет 60-70%, а не 5-10%, тогда можно будет говорить, что у России появилась своя особенная элементная база, и мы можем создавать серьезные устройства, которыми будут пользоваться не только чиновники по приказанию, но и покупаться людьми за свои собственные деньги не только в России, но и в мире», - заключил он.
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