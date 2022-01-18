«Проба пера»: Айтишник раскритиковал производство Lenovo с российскими процессорами

«Они не стояли рядом с процессорами Qualcomm и Intel. Наши процессы стали разрабатываться несколько лет назад. Для электроники сегодня они неконкурентоспособны на рынке, но правительство решило двигаться в направлении импортозамещения и локализации производства. Наверное, это правильный ход. С другой стороны, нужно создавать конкурентную технику и комплектующие не только в российском масштабе, но и в мировом. 50 тысяч процессоров говорят о том, что это тестовый вариант. Это будет проба пера, по итогам которого уже можно будет судить о дальнейшем развитии»», - рассказал он.

При этом, по его словам, «не каждая страна будет выпускать свои разработки» в сфере IT.

«Многим странам это просто не нужно. Есть Китай, Корея, США, которые в большей доле выпускают все составляющие. Россия сейчас находится в непростой позиции: в режиме санкций, политической и экономической нестабильности со стороны своих западных партнеров. Мы, чтобы не быть зависимыми от США, вместо GPS запустили ГЛОНАСС. Когда возникли проблемы с Masterсard и Visa, мы запустили свою собственную платежную систему МИР. Использование своей элементной базы ложится в эту канву», - добавил Кусков.

Айтишник считает, что «пока в России не могут создавать конкурентоспособные комплектующие гаджеты».