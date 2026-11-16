Зеленскому пригрозили мощным ответом за Крымский мост и Москву

ВС РФ могут перейти к уничтожению руководителей украинского режима в ответ на атаки БПЛА. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru.

За сутки над Россией сбили 2049 беспилотников ВСУ

Всего за прошедшие сутки система ПВО уничтожила 2049 воздушных целей ВСУ. Эксперт назвал произошедшее самой массовой атакой беспилотников с начала конфликта и предупредил о возможных ответных действиях.

Он считает, что Москва продолжит наносить удары по объектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса и украинских госструктур. Также подполковник предположил, что в число целей могут войти лица, принимавшие решения об атаках на объекты в РФ.

Иванников добавил, что ВС России располагают техническими возможностями для этого. В качестве одного из средств он упомянул противокорабельные ракеты «Оникс».

Ранее военный эксперт Андрей Колесник рассказал об ответе РФ на попытки ВСУ атаковать города.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиВСУРоссияВооруженные Силы РФВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры