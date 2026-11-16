Зеленскому пригрозили мощным ответом за Крымский мост и Москву

Всего за прошедшие сутки система ПВО уничтожила 2049 воздушных целей ВСУ. Эксперт назвал произошедшее самой массовой атакой беспилотников с начала конфликта и предупредил о возможных ответных действиях.



Он считает, что Москва продолжит наносить удары по объектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса и украинских госструктур. Также подполковник предположил, что в число целей могут войти лица, принимавшие решения об атаках на объекты в РФ.



Иванников добавил, что ВС России располагают техническими возможностями для этого. В качестве одного из средств он упомянул противокорабельные ракеты «Оникс».



Ранее военный эксперт Андрей Колесник рассказал об ответе РФ на попытки ВСУ атаковать города.

