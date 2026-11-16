Сборная России по футболу сыграет в ретроформе в честь 100-летия Симоняна
Сборная России выйдет на заключительный матч 2026 года в форме в стиле советской команды 1950-1960-х годов. Специальную экипировку посвятили 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна и 70-летию победы СССР на Олимпиаде в Мельбурне. Об этом сообщил РФС.
Коллекцию назвали «ОСНОВА». Уникальный игровой комплект состоит из красных футболки с длинными рукавами, воротником-поло и гетр, а также белых шорт. Для вратарей подготовили черную форму в память о Льве Яшине.
Также разместили крупные номера без фамилий, то есть по аналогии с экипировкой СССР. Внутри воротника золотистыми буквами нанесли название коллекции. Также сделали комплекты для разминки, парадную одежду и вещи для болельщиков.
Особое место в концепции занимает победа СССР на Играх 1956 года. 8 декабря команда обыграла Югославию в финале со счетом 1:0 и впервые завоевала олимпийское золото. В составе той сборной выступали Никита Симонян, Лев Яшин и Эдуард Стрельцов.
В презентации коллекции поучаствовали футболисты разных поколений: Виктор Онопко, Валерий Карпин, Юрий Никифоров, Сергей Игнашевич, Игорь Семшов и Александр Самедов.
Также РФС сообщил, что ФИФА в порядке исключения согласовала использование ретроэкипировки для национальной команды.
Недавно россияне одолели Узбекистан в товарищеском матче со счетом 3:2. Победу принесли голы Николая Комличенко — он оформил дубль — и Алексея Миранчука.
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