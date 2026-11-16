Путин посетит Таджикистан с рабочим визитом 19-20 ноября
Президент Российской Федерации Владимир Путин 19-20 ноября по приглашению главы Таджикистана Эмомали Рахмона посетит республику с рабочим визитом. Об этом сообщили представители Кремля.
Стороны хотят обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства между Москвой и Душанбе, а также союзничества и актуальную международную и региональную проблематики.
Ранее НСН сообщала, что Россия и Таджикистан подписали соглашения о развитии трудовой миграции. Речь шла в том числе о соглашении о медосвидетельствовании выходцев из среднеазитской республики, которые приезжают на работу в РФ.
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