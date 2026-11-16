По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное с 02:22 мск 16 ноября, восстановлено. Об этом сообщает оперативный канал моста в Telegram.

В Кремле назвали незначительными повреждения Крымского моста

В Минтрансе РФ указали, что движение запущено в реверсивном режиме. Специалисты продолжают восстановительные работы.

О том, что украинские войска нанесли удар по Крымскому мосту ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По предварительной информации обошлось без пострадавших, однако движение автомобилей и поездов было приостановлено.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что президент РФ обсудил ситуацию с Крымским мостом на встрече с министром транспорта Дмитрием Ядровым.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, отметил, что идёт оценка полученных мостом повреждений, в ближайшее время будут определены сроки полного восстановления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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