«Никакой катастрофы»: Аналитик оценил угрозы технологических санкций США

По его словам, в России большой объем иностранного программного обеспечения используется именно в коммерческом секторе. Серго отметил, что заменить иностранный софт на отечественный для сложных задач в короткий срок практически невозможно.

«Это, прежде всего, вся финансовая сфера. Если речь идет об операционной системе и работе с текстами, документами, табличными данными и презентациями – там есть отечественные аналоги. Во многих других областях достойной отечественной замены у нас нет. Разработки ведутся, но за короткий период времени трудно создать конкурентоспособный продукт. Заменить иностранный софт на отечественный можно, когда он появится. У нас разработка отечественной операционной системы десятилетиями велась. В каких-то направлениях этот период может измеряться годами. Тут нужны и кадры, и технический потенциал для полного импортозамещения. Там, где компьютер используется для сложных математических задач и процессов, достойных аналогов может и годами не появится. Сделать что-то похожее не проблема, но оно должно работать безупречно. В этом и есть преимущества ряда иностранных продуктов. Работая годами, они исправили уже множество ошибок», - резюмировал Серго.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН отмечал, что компьютерная техника в России на сегодняшний день никак не может составить конкуренцию ведущим мировым производителям. По его словам, государству необходимо вкладывать деньги в развитие этого направления, чтобы исправить ситуацию.

