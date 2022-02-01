«Никакой катастрофы»: Аналитик оценил угрозы технологических санкций США
Проблемы могут быть только с обновлениями и безопасностью некоторых иностранных программ, заявил Антон Серго.
Отключение Соединенными Штатами своего софта для России не вызовет катастрофы, программы будут работать и дальше, потому что стороны обязаны соблюдать лицензионные соглашения, заявил доктор юридических наук, президент компании «Интернет и право» Антон Серго в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
На фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей «Сбер» провел технологические учения. В ходе учений было смоделировано отключение инфраструктуры информационных технологий банка от поддержки зарубежных поставщиков программного обеспечения, включая таких гигантов, как Microsoft, Oracle, Intel, Nvidia, VMware и SAP. Также «Сбер» планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных.
«Отказ от поддержки программного обеспечения катастрофы какой-то не вызовет. Программы все ровно продолжат работать дальше, потому что есть лицензионные соглашения, которые обе стороны обязаны выполнять. Другое дело, что могут быть ограничения, связанные с обновлением, переходом на какие-то новые правила. Также еще одна проблема может быть связана с информационной безопасностью программного продукта. Безусловно, негатив от этого есть, но такой сценарий маловероятен. Для Запада это сочетание политики и бизнеса. Для политики понятно, что можно этим угрожать. А иностранные компании, лишаясь российского рынка, потеряют определенную долю прибыли, в чем они совершенно не заинтересованы. Как раз именно бизнес может оказать влияние на политику с тем, чтобы такие решения не принимались. Это понесет существенный экономический урон для иностранных компаний. Они платят налоги, они содержат свое государство, которое к ним прислушается», - сказал Серго.
По его словам, в России большой объем иностранного программного обеспечения используется именно в коммерческом секторе. Серго отметил, что заменить иностранный софт на отечественный для сложных задач в короткий срок практически невозможно.
«Это, прежде всего, вся финансовая сфера. Если речь идет об операционной системе и работе с текстами, документами, табличными данными и презентациями – там есть отечественные аналоги. Во многих других областях достойной отечественной замены у нас нет. Разработки ведутся, но за короткий период времени трудно создать конкурентоспособный продукт. Заменить иностранный софт на отечественный можно, когда он появится. У нас разработка отечественной операционной системы десятилетиями велась. В каких-то направлениях этот период может измеряться годами. Тут нужны и кадры, и технический потенциал для полного импортозамещения. Там, где компьютер используется для сложных математических задач и процессов, достойных аналогов может и годами не появится. Сделать что-то похожее не проблема, но оно должно работать безупречно. В этом и есть преимущества ряда иностранных продуктов. Работая годами, они исправили уже множество ошибок», - резюмировал Серго.
Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН отмечал, что компьютерная техника в России на сегодняшний день никак не может составить конкуренцию ведущим мировым производителям. По его словам, государству необходимо вкладывать деньги в развитие этого направления, чтобы исправить ситуацию.
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