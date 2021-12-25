Об иноагентах замолвите слово. В России - новые блокировки информресурсов

23 декабря прошла большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась почти четыре часа. За это время президент ответил на 55 вопросов. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, «иноагенты» не задали главе государства ни одного вопроса, потому что на это просто «не хватило времени». В числе 507 аккредитованных журналистов значились и сотрудники телеканала «Дождь» и интернет-издания Meduza. Оба СМИ внесены в России в реестр иноагентов. Президент общался с представителями СМИ в зале центрального выставочного зала «Манеж» почти четыре часа. Как отметил пресс-секретарь, не получили слова даже некоторые представители президентского пула.

Журналист, автор книг о Владимире Путине Андрей Колесников признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на пресс-конференции главы государства ему не хватило ответов президента о практике объявления средств массовой информации иноагентами, на смягчение которого рассчитывали, в частности, СМИ.

«Вопрос об иноагентах такой же резонансный, как «Закон Магнитского» и наш ответный закон о запрете усыновления российских детей американскими семьями. Расскажите нам, когда по пятницам закончат объявлять новых иноагентов? Может быть, на это хотя бы установят мораторий», - заметил журналист.