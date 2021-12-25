Об иноагентах замолвите слово. В России - новые блокировки информресурсов
Высокие чиновники, их дети и журналисты поспорили о законе об иноагентах в России.
Роскомнадзор (РКН) объяснил блокировку сайта правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранных агентов).
«Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта («ОВД-Инфо» - прим. НСН), направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ», - цитирует «Интерфакс» заявление РКН.
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова Елизавета назвала закон о СМИ-иноагентах недоработанным и поддержала внесение поправок в документ. Девушка отметила, что хочет «поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики».
«Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы. Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ», — написала Пескова в Instagram.
23 декабря прошла большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась почти четыре часа. За это время президент ответил на 55 вопросов. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, «иноагенты» не задали главе государства ни одного вопроса, потому что на это просто «не хватило времени». В числе 507 аккредитованных журналистов значились и сотрудники телеканала «Дождь» и интернет-издания Meduza. Оба СМИ внесены в России в реестр иноагентов. Президент общался с представителями СМИ в зале центрального выставочного зала «Манеж» почти четыре часа. Как отметил пресс-секретарь, не получили слова даже некоторые представители президентского пула.
Журналист, автор книг о Владимире Путине Андрей Колесников признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на пресс-конференции главы государства ему не хватило ответов президента о практике объявления средств массовой информации иноагентами, на смягчение которого рассчитывали, в частности, СМИ.
«Вопрос об иноагентах такой же резонансный, как «Закон Магнитского» и наш ответный закон о запрете усыновления российских детей американскими семьями. Расскажите нам, когда по пятницам закончат объявлять новых иноагентов? Может быть, на это хотя бы установят мораторий», - заметил журналист.
Ранее главред «Комсомольской правды» («КП») Владимир Сунгоркин признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не желает коллегам попадания в список СМИ-иноагентов. Он также предположил, при каких обстоятельствах «КП» также могла оказаться в этом списке.
«Этот закон таков, что можно нечаянно всем оказаться в этом списке. Если пофантазировать о том, что «Комсомольская правда» получила бы мощный рекламный контракт от условной Германии, нас, наверное, тоже бы могли внести в этот список. Поэтому я никому из своих коллег не желаю в нем оказаться», - отметил он.
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