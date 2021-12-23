Прокурор: Иноагенты вызывают у россиян депрессию

В Мосгорсуде в четверг проходит процесс о ликвидации правозащитного общества «Мемориал» (внесено в России в реестр НКО-иноагентов), в ходе которого представитель столичной прокуратуры указал на негативное влияние на общество иноагентов.

«Из-за того, что вы не указываете, что вы - иностранный агент, гражданин не может подойти критически к этой статье. Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан, в том числе», - процитировал прокурора «Интерфакс».

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При этом он отметил, что «видимые последствия» негативного влияния на россиян «Мемориала» в суде пока представить невозможно, поскольку прокуратора работает «на предотвращение», отмечают РИА Новости.

Ранее исполнительный директор международного «Мемориала» Елена Жемкова говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что там крайне удивлены требованием Генпрокуратуры ликвидировать организацию за систематические нарушения закона об иноагентах в виде отсутствия соответствующей маркировки материалов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МемориалДепрессияИноагенты
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