Прокурор: Иноагенты вызывают у россиян депрессию

В Мосгорсуде в четверг проходит процесс о ликвидации правозащитного общества «Мемориал» (внесено в России в реестр НКО-иноагентов), в ходе которого представитель столичной прокуратуры указал на негативное влияние на общество иноагентов.

«Из-за того, что вы не указываете, что вы - иностранный агент, гражданин не может подойти критически к этой статье. Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан, в том числе», - процитировал прокурора «Интерфакс».