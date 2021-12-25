Роскомнадзор решил заблокировать сайт «ОВД-инфо»

Роскомнадзор принял решение о блокировке сайта правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранных агентов). Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

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«Мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки. Естественно, мы будем выяснять детали и добиваться разблокировки сайта», — сообщают авторы проекта.

В настоящее время пользователи не могут получить доступ к сайту. На ресурсе сообщаются данные о задержаниях россиян на публичных мероприятиях, в том числе протестных.

«ОВД-инфо» включен в перечень интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен, после решения Луховицкого суда Подмосковья от 20 декабря 2021 года.

Минюст внес медиапроект «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных иноагентов 29 сентября 2021 года.

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