Минюст пополнил реестры иноагентов
Министерство юстиции, уже традиционно под вечер пятницы, пополнило реестры иностранных агентов. На этот раз в чёрный список внесены Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит» и Дальневосточное общественное движение «Маяк».
Первая организация признана НКО-иноагентом, вторая - незарегистрированным общественным объединением-иноагентом.
Согласно данным на интернет-сайте «Маяка», организация оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ и женщинам – жертвам насилия. Движение входит в «Российскую ЛГБТ-сеть», которая ранее уже попала в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», должность директора «Лилит» занимает Регина Дзугкоева, которая также возглавляет проект «Маяк».
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