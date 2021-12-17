Минюст пополнил реестры иноагентов

Министерство юстиции, уже традиционно под вечер пятницы, пополнило реестры иностранных агентов. На этот раз в чёрный список внесены Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит» и Дальневосточное общественное движение «Маяк».

Первая организация признана НКО-иноагентом, вторая - незарегистрированным общественным объединением-иноагентом.

Согласно данным на интернет-сайте «Маяка», организация оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ и женщинам – жертвам насилия. Движение входит в «Российскую ЛГБТ-сеть», которая ранее уже попала в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», должность директора «Лилит» занимает Регина Дзугкоева, которая также возглавляет проект «Маяк».

