«Испортили впечатление»: Андрей Колесников рассказал, что «смазало» пресс-конференцию Путина

Он также отметил, что на пресс-конференции никто не поинтересовался судьбой ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Журналист напомнил, что на встрече с правозащитниками Путин поддержал идею о том, что его надо перевести под домашний арест, но после этого суд подтвердил, что Зуева надо оставить в СИЗО.

При этом, по словам Колесникова, на пресс-конференции про Украину и НАТО Владимир Путин говорил довольно долго.

«Про это ответы были подробными. Там можно найти дополнительные ответы даже на непрозвучавшие вопросы. Просто ситуация настолько накалена, что ставки в этой игре сам Владимир Путин поднял настолько высоко, что теперь вынужден быть осторожным и не снижать их. Но то, что он хотел сказать – он сказал», - отметил журналист.

Колесников признался, что ему больше всего понравился ответ президента на вопрос про обвинения в адрес «Газпрома» из-за монополизации рынка газа, в котором он заявил, что в этом нет «никакой правды», и назвал эти обвинения «попыткой поставить все с ног на голову».

«Это было сказано со страстью, энтузиазмом. В этой истории Владимир Путин чувствует себя очень уверенно. Ему есть, что сказать», - подметил журналист.