«Испортили впечатление»: Андрей Колесников рассказал, что «смазало» пресс-конференцию Путина
Журналист считает, что вопросы его региональных коллег сбили накал, а сам глава государства не прояснил два важных вопроса.
Журналист, автор книг о Владимире Путине Андрей Колесников признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на пресс-конференции главы государства ему не хватило ответов президента о будущем его белорусского коллеги Александра Лукашенко и о практике объявления СМИ иноагентами, на смягчение которой рассчитывали представители российских медиа.
«Был очень короткий ответ про то, что отношения с Белоруссией будут укрепляться. Владимир Путин почти на каждой встрече с Александром Лукашенко настаивал на том, что в Белоруссии, по его мнению, должна быть проведена конституционная реформа, в результате которой пройдут выборы. Хотелось бы уточнить, когда они будут, ведь Владимиру Путину про это должно быть известно больше, чем нам. А вопрос об иноагентах такой же резонансный, как «Закон Магнитского» и наш ответный закон о запрете усыновления российских детей американскими семьями. Расскажите нам, когда по пятницам закончат объявлять новых иноагентов? Может быть, на это хотя бы установят мораторий», - подчеркнул Колесников.
Он также отметил, что на пресс-конференции никто не поинтересовался судьбой ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Журналист напомнил, что на встрече с правозащитниками Путин поддержал идею о том, что его надо перевести под домашний арест, но после этого суд подтвердил, что Зуева надо оставить в СИЗО.
При этом, по словам Колесникова, на пресс-конференции про Украину и НАТО Владимир Путин говорил довольно долго.
«Про это ответы были подробными. Там можно найти дополнительные ответы даже на непрозвучавшие вопросы. Просто ситуация настолько накалена, что ставки в этой игре сам Владимир Путин поднял настолько высоко, что теперь вынужден быть осторожным и не снижать их. Но то, что он хотел сказать – он сказал», - отметил журналист.
Колесников признался, что ему больше всего понравился ответ президента на вопрос про обвинения в адрес «Газпрома» из-за монополизации рынка газа, в котором он заявил, что в этом нет «никакой правды», и назвал эти обвинения «попыткой поставить все с ног на голову».
«Это было сказано со страстью, энтузиазмом. В этой истории Владимир Путин чувствует себя очень уверенно. Ему есть, что сказать», - подметил журналист.
При этом Колесников считает, что концовка пресс-конференции была «смазанной».
«В этот раз закончили раньше, чем даже предыдущую пресс-конференцию. Под конец вопросами от большого количества региональных журналистов, про их проблемы, которые могли бы быть заданы их губернаторам, накал пресс-конференции был сведен на нет. Такой угасающий финал дезавуирует и начало, и середину конференции и очень сильно портит от нее впечатление. Жалко», - заключил Колесников.
23 декабря состоялась большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась почти четыре часа. За это время президент ответил на 55 вопросов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Во Львове неизвестный бросил «коктейль Молотова» в забор российского генконсульства
- Захарова назвала Украину кузницей боевиков-неонацистов
- Курганская журналистка объяснила, почему пришла к Путину с температурой
- Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации
- Опрос: 56% россиян согласны вакцинировать детей от коронавируса
- Совфед разрешил подачу исков в электронном виде
- Совфед утвердил запрет добычи китов, дельфинов и морских свиней
- Совфед одобрил запрет на списания соцвыплат за долги
- МИД: Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
- Россияне назвали музыкантом года умершего Александра Градского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru