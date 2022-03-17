Ретейлер сообщил о «всплесках иррационального спроса» на сахар
Продуктовая сеть «Магнит» сообщила, что делает все возможное, чтобы регулярно доставлять сахар в магазины, однако «встречаются и локальные всплески иррационального спроса» на этот товар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ретейлера.
Бизнесмены также заверили, что никаких объективных оснований опасаться дефицита сахара нет.
Как передает корреспондент НСН, сейчас в магазинах «Магнолия» в Москве введен лимит на покупку сахара - один килограмм в одни руки.
Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что начала проверку участников цепочки поставок сахара, чтобы не допустить задержек отгрузок и поставок товара в магазины.
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