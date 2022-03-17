Ретейлер сообщил о «всплесках иррационального спроса» на сахар

Продуктовая сеть «Магнит» сообщила, что делает все возможное, чтобы регулярно доставлять сахар в магазины, однако «встречаются и локальные всплески иррационального спроса» на этот товар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ретейлера.

«Вредительство!»: Колташов предрек рост цен минимум на 25%

Бизнесмены также заверили, что никаких объективных оснований опасаться дефицита сахара нет.

Как передает корреспондент НСН, сейчас в магазинах «Магнолия» в Москве введен лимит на покупку сахара - один килограмм в одни руки.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что начала проверку участников цепочки поставок сахара, чтобы не допустить задержек отгрузок и поставок товара в магазины.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефицитСахар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры