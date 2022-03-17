Ретейлер сообщил о «всплесках иррационального спроса» на сахар

Бизнесмены также заверили, что никаких объективных оснований опасаться дефицита сахара нет.

Как передает корреспондент НСН, сейчас в магазинах «Магнолия» в Москве введен лимит на покупку сахара - один килограмм в одни руки.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что начала проверку участников цепочки поставок сахара, чтобы не допустить задержек отгрузок и поставок товара в магазины.



