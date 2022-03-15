Генпрокуратура объявила о проверке фактов роста цен на сахар
Генпрокуратура России поручила провести в 26 регионах страны проверку производителей и поставщиков на фоне информации о попытках создания искусственного дефицита сахара с целью повышения цены, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что экспертная группа Генпрокуратуры получила информацию об увеличении стоимости сахара «в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов».
В ведомстве напомнили, что соблюдение законности в сфере ценообразования на продукты питания находится на особом контроле, и добавили, что в отношении нарушителей «будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цены».
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Минсельхозу провести рабочие встречи с производителями сахара и торговыми сетями и решить проблему резкого роста цен на сахар.
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