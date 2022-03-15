Генпрокуратура объявила о проверке фактов роста цен на сахар

В сообщении говорится, что экспертная группа Генпрокуратуры получила информацию об увеличении стоимости сахара «в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов».

В ведомстве напомнили, что соблюдение законности в сфере ценообразования на продукты питания находится на особом контроле, и добавили, что в отношении нарушителей «будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цены».

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Минсельхозу провести рабочие встречи с производителями сахара и торговыми сетями и решить проблему резкого роста цен на сахар.

