ФАС проверит цепочку поставок сахара

Федеральная антимонопольная служба проводит проверки участников цепочки поставок сахара, чтобы не допустить задержек отгрузок и поставок товара в магазины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Отмечается, что контроль осуществляется не только для производителей товара, но затрагивает и торговые сети, а также посредников.