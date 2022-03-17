ФАС проверит цепочку поставок сахара

Федеральная антимонопольная служба проводит проверки участников цепочки поставок сахара, чтобы не допустить задержек отгрузок и поставок товара в магазины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Отмечается, что контроль осуществляется не только для производителей товара, но затрагивает и торговые сети, а также посредников.

Воронежский губернатор рассказал об отсутствии сахара в магазинах

Ранее генпрокуратура России поручила провести в 26 регионах страны проверку производителей и поставщиков на фоне информации о попытках создания искусственного дефицита сахара с целью повышения цены

В сообщении говорится, что экспертная группа Генпрокуратуры получила информацию об увеличении стоимости сахара «в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов».

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Фото: fas.gov.ru
ТЕГИ:СахарЦеныФАС
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