ФАС проверит цепочку поставок сахара
Федеральная антимонопольная служба проводит проверки участников цепочки поставок сахара, чтобы не допустить задержек отгрузок и поставок товара в магазины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.
Отмечается, что контроль осуществляется не только для производителей товара, но затрагивает и торговые сети, а также посредников.
Ранее генпрокуратура России поручила провести в 26 регионах страны проверку производителей и поставщиков на фоне информации о попытках создания искусственного дефицита сахара с целью повышения цены
В сообщении говорится, что экспертная группа Генпрокуратуры получила информацию об увеличении стоимости сахара «в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов».
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