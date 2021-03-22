Демагогия или жизни? Обойдётся ли Европа без «Спутника V»

Евросоюз не испытывает необходимости в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом в эфире телеканала TF1 заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, в Европу с марта по июнь планируется поставить от 300 до 350 млн доз уже зарегистрированных в ЕС вакцин. «Нам абсолютно не нужен "Спутник V"», — заявил еврокомиссар, отметив, что у России проблемы с производством вакцин и Европа готова ей с этим помочь, однако сейчас все силы направлены на вакцинацию европейцев. Бретон добавил, что коллективного иммунитета в Европе можно будет добиться уже к 14 июля.

О дефиците вакцин от коронавируса в Европе начали говорить на фоне объявления наступления третьей волны коронавируса, а также приостановки некоторыми странами использования вакцины компании AstraZeneca из-за риска возникновения побочных эффектов.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил о плачевном состоянии борьбы с коронавирусом в Европе, однако, по его мнению, навязывать странам ЕС свою вакцину для России было бы «ниже собственного достоинства».

«На самом деле они не то что к подъему заболеваемости, они к нынешней ситуации не готовы. У них нет вакцины. Российская вакцина зарегистрирована в нашем национальном правовом поле. Она используется у нас для прививок нашего населения, которое мы должны привить. Что касается Европы, они за использование нашей вакцины друг друга стыдили, а в Словении кого-то даже пытались уволить! Как можно заниматься политической демагогией, когда люди болеют и умирают!» — возмутился он.

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение, что российская вакцина не попадет на европейский рынок из-за экономических соображений.

«Страны ЕС не перейдут на «Спутник», пока их жареный петух в одно место не клюнет, — заявил Мясников в беседе с НСН. — Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой. Тем не менее, они на свой рынок «Спутник» не пустят, как я себе представляю. Это закон бизнеса».

О высокой эффективности и безопасности российской вакцины в начале февраля написал авторитетный медицинский журнал The Lancet. Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН назвал столь высокую оценку препарата со стороны международного медицинского сообщества большой победой над «злопыхателями».