Демагогия или жизни? Обойдётся ли Европа без «Спутника V»
В ЕС нет единства по вопросу о необходимости использования российского препарата от коронавируса. И дело не только в эффективности.
Евросоюз не испытывает необходимости в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом в эфире телеканала TF1 заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, в Европу с марта по июнь планируется поставить от 300 до 350 млн доз уже зарегистрированных в ЕС вакцин. «Нам абсолютно не нужен "Спутник V"», — заявил еврокомиссар, отметив, что у России проблемы с производством вакцин и Европа готова ей с этим помочь, однако сейчас все силы направлены на вакцинацию европейцев. Бретон добавил, что коллективного иммунитета в Европе можно будет добиться уже к 14 июля.
О дефиците вакцин от коронавируса в Европе начали говорить на фоне объявления наступления третьей волны коронавируса, а также приостановки некоторыми странами использования вакцины компании AstraZeneca из-за риска возникновения побочных эффектов.
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил о плачевном состоянии борьбы с коронавирусом в Европе, однако, по его мнению, навязывать странам ЕС свою вакцину для России было бы «ниже собственного достоинства».
«На самом деле они не то что к подъему заболеваемости, они к нынешней ситуации не готовы. У них нет вакцины. Российская вакцина зарегистрирована в нашем национальном правовом поле. Она используется у нас для прививок нашего населения, которое мы должны привить. Что касается Европы, они за использование нашей вакцины друг друга стыдили, а в Словении кого-то даже пытались уволить! Как можно заниматься политической демагогией, когда люди болеют и умирают!» — возмутился он.
Врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение, что российская вакцина не попадет на европейский рынок из-за экономических соображений.
«Страны ЕС не перейдут на «Спутник», пока их жареный петух в одно место не клюнет, — заявил Мясников в беседе с НСН. — Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой. Тем не менее, они на свой рынок «Спутник» не пустят, как я себе представляю. Это закон бизнеса».
О высокой эффективности и безопасности российской вакцины в начале февраля написал авторитетный медицинский журнал The Lancet. Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН назвал столь высокую оценку препарата со стороны международного медицинского сообщества большой победой над «злопыхателями».
«Это просто праздник для создателей вакцины, для всего центра имени Гамалеи. В журнале The Lancet приведены мнения многих крупных международных специалистов, где они подчеркивают высокие показатели первой зарегистрированной в мире вакцины по всем параметрам. Это очень эффективный и абсолютно безопасный препарат. Куда еще лучше? Справедливость восторжествовала, а злопыхатели заслуживают только насмешки», — отметил тогда сотрудник центра, создавшего первую российскую вакцину от COVID-19. По словам Зуева, «Спутник V» выгодно выделяется среди других вакцин благодаря отсутствию побочных эффектов в тяжелой форме.
Россия неоднократно призывала не политизировать ситуацию с вакциной от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что вакцин должно быть как можно больше, только так можно будет остановить пандемию.
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V». По некоторым данным, она должна завершиться через два месяца. Несмотря на то, что российский препарат в ЕС пока не зарегистрирован, он уже поставляется в Венгрию, в минувшую субботу им привился министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он заявил в Facebook, что в течение следующих двух недель Венгрия получит еще 680 тысяч доз вакцины из России. Венгрия в ноябре прошлого года стала первой страной Евросоюза, которая получила российскую вакцину для проведения исследований. В феврале венгерское профильное учреждение здравоохранения одобрило применение «Спутника V».
На прошлой неделе канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕМА нужно как можно скорее разрешить использование на территории ЕС «Спутника V», так как его безопасность уже доказана.
На днях премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что допускает возможность покупки вакцины «Спутника V» в обход ЕМА, также фармкомпании Швеции заявили о намерении выпускать вакцину от коронавируса российского производства. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о готовности ФРГ самостоятельно закупить вакцину «Спутник V», если она не будет допущена на рынок Европейским регулятором.
«Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. По данным Российского фонда прямых инвестиций, российский препарат уже одобрили в 50 странах с населением более 1,3 миллиарда человек. На данный момент произведено около 10 млн доз вакцины «Спутник V». Российским препаратом привились почти семь миллионов человек во всем мире.
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