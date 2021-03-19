«Они нам не ровня!» Онищенко призвал не предлагать Европе «Спутник V»

В странах Евросоюза наступила третья волна пандемии коронавируса, сообщила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. Она отметила, что в разных государствах темпы распространения отличаются, и призвала ускорить процесс вакцинации.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил о плачевном состоянии борьбы с коронавирусом в Европе.

«На самом деле они не то что к подъему заболеваемости, они к нынешней ситуации не готовы. У них нет вакцины. Российская вакцина зарегистрирована в нашем национальном правовом поле. Она используется у нас для прививок нашего населения, которое мы должны привить. Что касается Европы, они за использование нашей вакцины друг друга стыдили, а в Словении кого-то даже пытались уволить! Как можно заниматься политической демагогией, когда люди болеют и умирают!» - возмутился он.