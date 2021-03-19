«Они нам не ровня!» Онищенко призвал не предлагать Европе «Спутник V»
Экс-глава Роспотребнадзора в эфире НСН заявил, что Запад выражает крайне негативную позицию по отношению к российской вакцине себе же в ущерб.
В странах Евросоюза наступила третья волна пандемии коронавируса, сообщила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. Она отметила, что в разных государствах темпы распространения отличаются, и призвала ускорить процесс вакцинации.
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил о плачевном состоянии борьбы с коронавирусом в Европе.
«На самом деле они не то что к подъему заболеваемости, они к нынешней ситуации не готовы. У них нет вакцины. Российская вакцина зарегистрирована в нашем национальном правовом поле. Она используется у нас для прививок нашего населения, которое мы должны привить. Что касается Европы, они за использование нашей вакцины друг друга стыдили, а в Словении кого-то даже пытались уволить! Как можно заниматься политической демагогией, когда люди болеют и умирают!» - возмутился он.
Собеседник НСН высказал категоричное мнение, что при таком негативном отношении западных политиков предлагать помощь Европе с российской вакциной – ниже собственного достоинства.
«Если Европа займет внятную, взвешенную пронациональную политику для своих народов, а не будет плясать под дудочку вы понимаете кого, тогда посмотрим. А пока набиваться к ним в помощники - это неправильно. У нас есть свои вопросы, свои вакцины, обратятся – будем смотреть. Давайте будем уважать себя. Они не просят, а мы им предлагаем. Нет! Те, кто занимает разумную позицию, взяли нашу вакцину, а их теперь там шельмуют. Пока они нам не ровня по отношению к проблеме», - заявил он.
Ранее источник в Берлине заявил РИА Новости, что вакцина «Спутник V» может быть допущена Европейским агентством по лекарственным средствам примерно через два месяца.
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