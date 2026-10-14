Металлурги РФ могут остановить предприятия из-за проблем с вывозом продукции через Балтику
Российская ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» пожаловалась правительству на «РЖД», сообщает «Интерфакс».
В письме на имя замминистра транспорта Алексея Шило, сказано, что компания не согласовывает заявки на перевозку готовой продукции в направлении портов Северо-Запада, включая балтийские. По этой причине металлурги грозят вынужденной остановкой предприятий. Это может произойти в ближайшее время.
Причиной логистического кризиса стала срочная переориентация грузопотоков. В ассоциации указали, что из-за рисков для торгового мореплавания в Азово-Черноморском бассейне, вызванных атаками беспилотных летательных аппаратов, отгрузка металлов через южные порты за январь–август сократилась на 21%, с 7 до 6 млн тонн, а в июле и августе —на 54%, с 1,86 млн тонн до 860 тыс. тонн год к году.
Производители попытались перенаправить свою продукцию в порты Северо-Запада, однако «РЖД» отказывает в согласовании заявок из-за низких темпов выгрузки, вызванных дефицитом мощностей данных гаваней, а также неспособности вовремя увозить пустые вагоны с припортовых станций. Монополия объясняет это недостатком локомотивов и локомотивных бригад.
За январь-июль нынешнего года совокупные убытки отечественных компаний составили 6,57 трлн рублей. Это на четверть больше, чем в 2025-м, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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