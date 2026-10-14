В Саратовской области при атаке БПЛА погиб человек

Один человек погиб в результате атаки БПЛА в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

По его словам, после налета в городе зафиксировали повреждения нескольких жилых домов.

«Предварительно погиб человек. На месте работают все оперативные службы», - написал губернатор на платформе «Макс».

Позже Бусаргин сообщил о погибшей, ее семье окажут необходимую помощь. Губернатор отметил, что после атаки все инфраструктурные объекты города работают в штатном режиме.

Ранее в поселке Красный Кут в Луганской Народной Республике при атаке ВСУ были ранены женщина и ее шестилетняя дочь, пишет 360.ru.

