В Саратовской области при атаке БПЛА погиб человек
Один человек погиб в результате атаки БПЛА в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
По его словам, после налета в городе зафиксировали повреждения нескольких жилых домов.
«Предварительно погиб человек. На месте работают все оперативные службы», - написал губернатор на платформе «Макс».
Позже Бусаргин сообщил о погибшей, ее семье окажут необходимую помощь. Губернатор отметил, что после атаки все инфраструктурные объекты города работают в штатном режиме.
Ранее в поселке Красный Кут в Луганской Народной Республике при атаке ВСУ были ранены женщина и ее шестилетняя дочь, пишет 360.ru.
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