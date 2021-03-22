СМИ сообщили о новой версии происхождения коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали возможной причиной появления коронавирусной инфекции торговлю животными в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, на этой неделе специалисты ВОЗ опубликуют доклад о причинах возникновения вируса, основанный на выводах миссии организации в Ухань, состоявшейся в январе и феврале. При этом представленные в документе данные не станут окончательными, отмечает Газета.ру.
По версии экспертов, коронавирус по своему происхождению может быть схож с вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Носителями инфекции были летучие мыши, а к людям вирус перешел через гималайских цивет — небольших млекопитающих, отмечает «Свободная пресса».
Всего специалисты ВОЗ разработали четыре гипотезы происхождения коронавирусной инфекции. При этом наиболее вероятной причиной начала пандемии COVID-19 считают торговлю дикими животными на рынке морепродуктов в Ухане, отмечают Известия.
Согласно представленной в докладе версии британского зоолога Питера Дасзака, именно торговля дикими животными спровоцировала распространение коронавируса, поскольку некоторые из них могли быть заражены COVID-19 от летучих мышей, сообщает телеканал «360».
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