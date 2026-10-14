Трамп заявил, что США «зашли слишком далеко» в убийствах руководителей Ирана

По его словам, теперь Вашингтону трудно понять, с кем из представителей Тегерана вести переговоры. Президент США заявил, что никто не хочет быть президентом Ирана. Трамп также указал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. При этом он отметил, что бензин сейчас стоит дешевле, чем при экс-президенте США Джо Байдене, который «ничего не делал в отношении Ирана».

До этого Трамп усомнился в помощи Ирану со стороны России и Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

