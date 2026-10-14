Трамп заявил, что США «зашли слишком далеко» в убийствах руководителей Ирана
Американский президент Дональд Трамп допустил, что США «зашли слишком далеко», убивая руководство Ирана, сообщает издание Roll Call.
По его словам, теперь Вашингтону трудно понять, с кем из представителей Тегерана вести переговоры. Президент США заявил, что никто не хочет быть президентом Ирана. Трамп также указал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. При этом он отметил, что бензин сейчас стоит дешевле, чем при экс-президенте США Джо Байдене, который «ничего не делал в отношении Ирана».
До этого Трамп усомнился в помощи Ирану со стороны России и Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Журналист Шрём: ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков»
- СМИ: Трамп может отказаться от новых санкций против России
- Кашпировского похоронили на Украине
- Трамп заявил, что США «зашли слишком далеко» в убийствах руководителей Ирана
- Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары внучка попросилась на фронт
- Мэрия Курска потратит более 200 тысяч рублей на сувенирные статуэтки Колобка
- Металлурги РФ могут остановить предприятия из-за проблем с вывозом продукции через Балтику
- MI5: Россия остается агрессором № 1
- Госдума: Необходимо распределить между всеми россиянами «тяжесть войны»
- Против сотрудников предвыборного штаба Надеждина завели уголовное дело