Еврокомиссар: вакцина «Спутник V» для Евросоюза не нужна

Европе уже не нужна вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Итальянские эксперты проведут исследование вакцины «Спутник V»

По его словам, в Евросоюзе уже одобрили четыре препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Также Бретон заявил, что Россия якобы испытывает трудности с производством вакцин от коронавируса, и Евросоюз может предложить в этом свою помощь.

Тем временем, фармкомпании Швеции заявили о намерении выпускать вакцину от коронавируса «Спутник V». Власти поручили изучить такую возможность Агентству по инновациям Vinnova. Как говорят в компании, в настоящее время имеется возможность выпускать препарат.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаЕвросоюз
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