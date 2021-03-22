Еврокомиссар: вакцина «Спутник V» для Евросоюза не нужна

По его словам, в Евросоюзе уже одобрили четыре препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Также Бретон заявил, что Россия якобы испытывает трудности с производством вакцин от коронавируса, и Евросоюз может предложить в этом свою помощь.

Тем временем, фармкомпании Швеции заявили о намерении выпускать вакцину от коронавируса «Спутник V». Власти поручили изучить такую возможность Агентству по инновациям Vinnova. Как говорят в компании, в настоящее время имеется возможность выпускать препарат.

