Кашпировского похоронили на Украине
Экстрасенса Анатолия Кашпировского похоронили на Украине, сообщает Telegram-канал Shot.
Его тело доставили в Винницу транзитом через Турцию и Польшу. На похоронах присутствовали только самые близкие. Непризнанный сын Кашпировского Алексей Фуштей вместе с другим сыном Сергеем потребовали от жены целителя Гулизар Чалбашовой раскрыть детали последних дней его жизни — у них появились вопросы к лечению и установленной причине смерти.
Ранее стало известно, что сын Кашпировского унаследует его дом в США за $340 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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