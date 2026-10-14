Кашпировского похоронили на Украине

Его тело доставили в Винницу транзитом через Турцию и Польшу. На похоронах присутствовали только самые близкие. Непризнанный сын Кашпировского Алексей Фуштей вместе с другим сыном Сергеем потребовали от жены целителя Гулизар Чалбашовой раскрыть детали последних дней его жизни — у них появились вопросы к лечению и установленной причине смерти.

Ранее стало известно, что сын Кашпировского унаследует его дом в США за $340 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

