Мэрия Курска потратит более 200 тысяч рублей на сувенирные статуэтки Колобка

Речь идет о статуэтках Колобка. Заказчиком является администрация города. Планируется закупить 25 статуэток «Колобка» из камня. Макет похож на памятник, который установили в Курске в 2025 году.

Каждая модель стоит более 8 тысяч рублей. Общая сумма заказа составит 210 тысяч рублей. Заказчик требует, чтобы на сувенире была надпись «Курск — Родина колобка» (ранее Хинштейн подал заявку на регистрацию такого товарного знака). Статуэтки должны быть изготовлены в течение 10 дней. Их будут дарить в брендированных пакетах. Для кого они предназначены — неизвестно.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о курских корнях сказочного Колобка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

