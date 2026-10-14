Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары внучка попросилась на фронт

По его словам, женщина обращалась в военкомат с ходатайством о заключении контракта, однако получила отказ. После этого Бельская направила обращение российскому президенту, так как считает, что женщины также должны иметь возможность воспользоваться таким правом.

Правозащитник отметил, что Бельская планирует обратиться с жалобой в Минобороны. Верховский указал, что военкомат объяснил отказ отсутствием у женщины специальности, по которой россиянок могут принимать на военную службу.

Ранее Екатерина призналась в убийстве своих дедушки и бабушки. Она сообщила, что пошла на совершение этого преступления в корыстных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

