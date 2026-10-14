Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары внучка попросилась на фронт
Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи их внучка Екатерина Бельская хочет заключить контракт с Минобороны России и направиться в зону проведения спецоперации, сообщает РБК со ссылкой на ее адвокат Игоря Верховского.
По его словам, женщина обращалась в военкомат с ходатайством о заключении контракта, однако получила отказ. После этого Бельская направила обращение российскому президенту, так как считает, что женщины также должны иметь возможность воспользоваться таким правом.
Правозащитник отметил, что Бельская планирует обратиться с жалобой в Минобороны. Верховский указал, что военкомат объяснил отказ отсутствием у женщины специальности, по которой россиянок могут принимать на военную службу.
Ранее Екатерина призналась в убийстве своих дедушки и бабушки. Она сообщила, что пошла на совершение этого преступления в корыстных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Журналист Шрём: ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков»
- СМИ: Трамп может отказаться от новых санкций против России
- Кашпировского похоронили на Украине
- Трамп заявил, что США «зашли слишком далеко» в убийствах руководителей Ирана
- Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары внучка попросилась на фронт
- Мэрия Курска потратит более 200 тысяч рублей на сувенирные статуэтки Колобка
- Металлурги РФ могут остановить предприятия из-за проблем с вывозом продукции через Балтику
- MI5: Россия остается агрессором № 1
- Госдума: Необходимо распределить между всеми россиянами «тяжесть войны»
- Против сотрудников предвыборного штаба Надеждина завели уголовное дело