Журналист Шрём: ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков»
Разведка США могла не просто знать о готовящейся диверсии на российских газопроводах «Северные потоки», но и первоначально допускать её проведение, сообщил немецкому телеканалу N-TV журналист-расследователь Оливер Шрём.
По его словам, организаторы подрывов заранее связались с американскими представителями. ЦРУ не стало препятствовать планам и даже обсуждало финансовую поддержку. Позднее, после вмешательства спецслужб Нидерландов, информация была передана Германии.
Ранее премьер Польши Туск оправдал подрывы «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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