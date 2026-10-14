Журналист Шрём: ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков»

Разведка США могла не просто знать о готовящейся диверсии на российских газопроводах «Северные потоки», но и первоначально допускать её проведение, сообщил немецкому телеканалу N-TV журналист-расследователь Оливер Шрём.

Назван главный противник ремонта «Северных потоков»

По его словам, организаторы подрывов заранее связались с американскими представителями. ЦРУ не стало препятствовать планам и даже обсуждало финансовую поддержку. Позднее, после вмешательства спецслужб Нидерландов, информация была передана Германии.

Ранее премьер Польши Туск оправдал подрывы «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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