Госдума: Необходимо распределить между всеми россиянами «тяжесть войны»
Фракция КПРФ в Госдуме проголосовала против отчёта кабмина России об исполнении федерального бюджета за 2025 год, сообщает «Кровавая барыня».
Он рассматривался в Думе 13 октября. Свое решение коммунисты объяснили системными проблемами бюджетной политики и необходимостью равномерно распределить между всеми гражданами страны «тяжесть войны».
«Мы стремимся к тому, чтобы тяжесть от этой войны, преодолении вот этих препятствий, которые возникают, она ложилась на всех, равномерно, на всех граждан нашей страны. Мы стремимся к тому, чтобы преодоление этих трудностей, борьба эта, она нас не разъединяла, а объединяла», — заявил депутат Анатолий Локоть.
Парламентарий входит в президиум Центрального комитета КПРФ. В новом созыве он вошел в комитет Госдумы по бюджету и налогам.
Ранее Локоть призвал признать телеканал «Спас» иноагентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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