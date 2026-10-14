Госдума: Необходимо распределить между всеми россиянами «тяжесть войны»

Фракция КПРФ в Госдуме проголосовала против отчёта кабмина России об исполнении федерального бюджета за 2025 год, сообщает «Кровавая барыня».

В КПРФ предложили субсидии всем россиянам, чьи платежи по ЖКХ выше 10% от дохода

Он рассматривался в Думе 13 октября. Свое решение коммунисты объяснили системными проблемами бюджетной политики и необходимостью равномерно распределить между всеми гражданами страны «тяжесть войны».

«Мы стремимся к тому, чтобы тяжесть от этой войны, преодолении вот этих препятствий, которые возникают, она ложилась на всех, равномерно, на всех граждан нашей страны. Мы стремимся к тому, чтобы преодоление этих трудностей, борьба эта, она нас не разъединяла, а объединяла», — заявил депутат Анатолий Локоть.

Парламентарий входит в президиум Центрального комитета КПРФ. В новом созыве он вошел в комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее Локоть призвал признать телеканал «Спас» иноагентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетРоссиянеГосдумаКПРФ

Горячие новости

Все новости

партнеры