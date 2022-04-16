Нужна альтернатива. В России призвали СМИ и рэперов повлиять на «зацеперов»

Президент России Владимир Путин ратифицировал закон, который предусматривает увеличение административного наказания за передвижение на поездах с их внешней стороны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 16 апреля.

Максимальный административный штраф для «зацеперов» вырос до 4 тыс. рублей.

Согласно статистике МВД, в России ежегодно пресекается до тысячи таких правонарушений. За пять лет в органы внутренних дел препровождено свыше 1700 несовершеннолетних любителей экстрима на железной дороге.

«Профилактическая работа органов внутренних дел ведется по трем направлениям: проведение профилактических рейдовых мероприятий, работа в интернет пространстве по блокированию контента, пропагандирующего "зацепинг", проведение разъяснительной работы с самими правонарушителями, а также привлечение их к административной ответственности и постановка на профилактический учет в органах внутренних дел по месту жительства. В случае выявления систематических нарушений несовершеннолетним, он ставится на профилактический учет в органы опеки и попечительства. Но этих мер недостаточно. Необходим комплексный подход всех органов профилактики, а также участие средств массовой информации, неравнодушных людей, блогеров, волонтеров, кумиров молодежи, которые помогли бы направить энергию несовершеннолетних в сферы деятельности, не опасные для жизни и здоровья», - сказал представитель МВД.