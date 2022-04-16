Нужна альтернатива. В России призвали СМИ и рэперов повлиять на «зацеперов»

Альтернативой запретов и высоким штрафам для «зацеперов» должна стать спортивная инфраструктура, а также позиция СМИ, популярных блогеров и рэп-исполнителей, заявили в эфире НСН политики и контролеры на транспорте.

При выявлении «зацеперов» зачастую ограничиваются одной профилактической беседой, но гораздо эффективнее было бы ставить таких нарушителей на учет в органы опеки, заявил на пресс-конференции НСН на тот момент и.о. начальника Управления охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО подполковник полиции Валерий Свистунов.

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Президент России Владимир Путин ратифицировал закон, который предусматривает увеличение административного наказания за передвижение на поездах с их внешней стороны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 16 апреля.

Максимальный административный штраф для «зацеперов» вырос до 4 тыс. рублей.

Согласно статистике МВД, в России ежегодно пресекается до тысячи таких правонарушений. За пять лет в органы внутренних дел препровождено свыше 1700 несовершеннолетних любителей экстрима на железной дороге.

«Профилактическая работа органов внутренних дел ведется по трем направлениям: проведение профилактических рейдовых мероприятий, работа в интернет пространстве по блокированию контента, пропагандирующего "зацепинг", проведение разъяснительной работы с самими правонарушителями, а также привлечение их к административной ответственности и постановка на профилактический учет в органах внутренних дел по месту жительства. В случае выявления систематических нарушений несовершеннолетним, он ставится на профилактический учет в органы опеки и попечительства. Но этих мер недостаточно. Необходим комплексный подход всех органов профилактики, а также участие средств массовой информации, неравнодушных людей, блогеров, волонтеров, кумиров молодежи, которые помогли бы направить энергию несовершеннолетних в сферы деятельности, не опасные для жизни и здоровья», - сказал представитель МВД.

Штраф «зацеперам» в России повысили в 40 раз

Эту идею поддержал член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый на пресс-конференции НСН, призвав для борьбы с явлением «зацепинга» также привлекать лидеров общественного мнения, включая рэперов, и предоставить спортивную альтернативу.

«Молодежь, подростки - понятно, что остановить их только запретительными мерами будет сложно. А вот предоставить альтернативу – построить скейт-парки, делать другие действия в этом направлении, какая-то контрпропаганда. Вот это очень важно. Это повод для каких-то молодежных объединений, организаций. Нужно привлекать лидеров общественного мнения, рэперов. "Зацепинг" - это ведь добровольное самоубийство, потому что можно проехать три раза без последствий, а на четвертый это может привести к смертельному исходу», - сказал сенатор.

Ранее полицейские выясняли обстоятельства гибели зацепера, тело которого обнаружено на крыше электропоезда «Монино — Москва». Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

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ФОТО: РИА Новости
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