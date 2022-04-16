Нужна альтернатива. В России призвали СМИ и рэперов повлиять на «зацеперов»
Альтернативой запретов и высоким штрафам для «зацеперов» должна стать спортивная инфраструктура, а также позиция СМИ, популярных блогеров и рэп-исполнителей, заявили в эфире НСН политики и контролеры на транспорте.
При выявлении «зацеперов» зачастую ограничиваются одной профилактической беседой, но гораздо эффективнее было бы ставить таких нарушителей на учет в органы опеки, заявил на пресс-конференции НСН на тот момент и.о. начальника Управления охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО подполковник полиции Валерий Свистунов.
Президент России Владимир Путин ратифицировал закон, который предусматривает увеличение административного наказания за передвижение на поездах с их внешней стороны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 16 апреля.
Максимальный административный штраф для «зацеперов» вырос до 4 тыс. рублей.
Согласно статистике МВД, в России ежегодно пресекается до тысячи таких правонарушений. За пять лет в органы внутренних дел препровождено свыше 1700 несовершеннолетних любителей экстрима на железной дороге.
«Профилактическая работа органов внутренних дел ведется по трем направлениям: проведение профилактических рейдовых мероприятий, работа в интернет пространстве по блокированию контента, пропагандирующего "зацепинг", проведение разъяснительной работы с самими правонарушителями, а также привлечение их к административной ответственности и постановка на профилактический учет в органах внутренних дел по месту жительства. В случае выявления систематических нарушений несовершеннолетним, он ставится на профилактический учет в органы опеки и попечительства. Но этих мер недостаточно. Необходим комплексный подход всех органов профилактики, а также участие средств массовой информации, неравнодушных людей, блогеров, волонтеров, кумиров молодежи, которые помогли бы направить энергию несовершеннолетних в сферы деятельности, не опасные для жизни и здоровья», - сказал представитель МВД.
Эту идею поддержал член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый на пресс-конференции НСН, призвав для борьбы с явлением «зацепинга» также привлекать лидеров общественного мнения, включая рэперов, и предоставить спортивную альтернативу.
«Молодежь, подростки - понятно, что остановить их только запретительными мерами будет сложно. А вот предоставить альтернативу – построить скейт-парки, делать другие действия в этом направлении, какая-то контрпропаганда. Вот это очень важно. Это повод для каких-то молодежных объединений, организаций. Нужно привлекать лидеров общественного мнения, рэперов. "Зацепинг" - это ведь добровольное самоубийство, потому что можно проехать три раза без последствий, а на четвертый это может привести к смертельному исходу», - сказал сенатор.
Ранее полицейские выясняли обстоятельства гибели зацепера, тело которого обнаружено на крыше электропоезда «Монино — Москва». Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
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