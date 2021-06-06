В Москве погиб молодой зацепер на электричке

«По предварительным данным, сегодня в утреннее время на крыше электропоезда сообщением "Монино — Москва" обнаружено тело мужчины 1998 года рождения, увлекавшегося так называемым "зацепингом", с признаками электротравмы», - пояснила Марковская.

По ее словам, уже ведется доследственная проверка инцидента, произошедшего на Ярославском направлении Московской железной дороги.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый на пресс-конференции НСН отметил, что зацепинг - сложная тема и нельзя ограничиваться только запретами, но признал, что автоматическая постановка на учет в органах опеки могла бы остановить некоторых «желающих».

«Если человек знает, что его поставят [на учет], все равно в биографии будет "пунктик. Где-то он скажется при поступлении в институт или на место работы. Люди должны знать, что это повлечет какую-то ответственность», - считает сенатор.

