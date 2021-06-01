Педиатр рассказала о способах уберечь детей от летних травм

Летом традиционно возрастает детский травматизм, происшествия могут обернуться гибелью ребенка. О том, как уменьшить риск травмирования, рассказала главный внештатный педиатр Московской области, профессор Нисо Одинаева.

По словам профессора, ДТП является основной причиной травм среди несовершеннолетних. Она призвала тщательнее готовить детей к летнему сезону катания на велосипедах, роликах и самокатах. Одинаева посоветовала родителям давать детям четкие указания по правилам пользования подобными транспортными средствами. Кроме того, педиатр настаивает на использовании шлема и светоотражающих элементов, даже если дети против. По ее данным, это значительно снижает риск травмирования.

Специалист выразила уверенность, что родители должны быть особенно внимательными к местам летних купаний. Врач напомнила, что дети младше 7 лет должны находиться в воде на расстоянии вытянутой руки от родителей. Если ребенок старше 7 лет, то глаза родителей должны быть, по мнению Одинаевой, направлены только на ребёнка в воде. "Чтобы в случае чего успеть доплыть до тонущего ребёнка и спасти его", – пояснила педиатр в эфире «Радио 1».

Одинаева также напомнила о риске выпадения малышей из окна. По имеющимся сведениям, это особенно опасно для детей дошкольного возраста. Кроме того, специалист напомнила о таком экстремальном развлечении, как зацепинг. Педиатр посоветовала родителям обсудить с подростками смертельную опасность подобных действий.

