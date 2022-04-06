Штраф «зацеперам» в России повысили в 40 раз

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении суммы штрафа за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 до 4000 рублей, в том числе, для так называемых «зацеперов».

Штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей предусмотрен за высадку граждан на ходу поезда либо за проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда людей местах. Такая же ответственность наступит при самовольной остановке поезда без необходимости (сорванный стоп-кран), либо самовольный проезд в грузовом составе.

Как отметил один из авторов инициативы, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, штраф в 100 рублей за противоправный проезд снаружи поездов оставался неизменным уже в течении двух десятков лет с момента принятия первоначальной редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях. При этом проблема «зацеперов» стоит очень остро – дети, подростки не только получают травмы, но и гибнут.

Согласно статистики МВД, в России ежегодно пресекается до тысячи таких правонарушений. За пять лет в органы внутренних дел препровождено свыше 1700 несовершеннолетних любителей экстрима на железной дороге.

Формально «зацеперы» могут быть привлечены к уголовной ответственности за «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Однако на практике такой вариант практически не применяется, поскольку сложно доказать, что поступок совершен из хулиганских побуждений, а проезд напрямую угрожал эксплуатации поезда, отмечают авторы документа.

