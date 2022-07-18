Исследование: «ЭпиВакКорона» оказалась на 2% эффективна против поражения легких
Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов «дельта» и «омикрон» составила всего 2%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования специалистов из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС).
Авторы проанализировали данные 23 996 человек с положительным ПЦР-тестом на COVID-19, направленных на компьютерную томографию легких (КТ) с 1 октября 2021 года по 28 апреля текущего года. Двумя дозами «ЭпиВакКороны» были привиты 314 пациентов, 12 708 — невакцинированы, другие участники исследования вакцинировались одной, двумя или тремя дозами «Спутника V» (437, 6766 и 1947 соответственно) и двумя дозами «КовиВака» (821).
Как выяснилось, только 104 привитых «ЭпиВакКороной» пациента не получили повреждения легких; проблемы обнаружили у 210 человек, у пятерых нашли серьезные повреждения. При этом среди дважды привитых «Спутником V» 3631 человек не получил повреждения легких, 3135 — получили какое-либо повреждение, 52 — получили серьезное повреждение. Среди вакцинированных «КовиВаком» у 421 пациента не обнаружили повреждений легких, у 400 нашли их в каком-то виде, у четверых поражения были тяжелыми.
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