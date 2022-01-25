«Упрямый факт»: Приостановку производства «ЭпиВакКороны» объяснили её слабой эффективностью
Алексей Аграновский не советует прививаться этой вакциной, а Зоя Скорпилева указала НСН, что в Петербурге она в свободном доступе.
Проблемы с поставками вакцины «ЭпиВакКорона» могут быть связаны с сомнениями экспертного сообщества по поводу ее эффективности, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Ранее стало известно, что с начала 2022 года российские регионы не получили ни одной партии «ЭпиВакКороны». По утверждению «Ведомостей», в Москве этой вакцины уже нет. При этом выпуск других российских вакцин - «Спутника V» и «КовиВака» – продолжается.
«Ни одной рецензируемой публикации по вакцине "ЭпиВакКорона" пока не было. Многие эксперты выражали сомнение в ее эффективности. Пока данные испытаний не опубликованы, поддерживать применение "ЭпиВакКороны" нельзя. Возможно, сложившееся экспертное мнение повлияло на производство данной вакцины и заказы на нее», - сказал Аграновский.
По его словам, «Спутник V» эффективнее других российских вакцин, и это «упрямый факт».
«Если вернуться к недавней истории, в начале пандемии никто не мог знать, какая вакцина окажется эффективной, поэтому в России три научных института сделали разные препараты - "Спутник", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак". Это была честная работа, молодцы. А вот дальше выяснилось, что наиболее эффективен "Спутник". С этим ничего не поделаешь, это упрямый факт», - подчеркнул профессор.
При этом Аграновский отметил, что научные публикации не повышают доверие россиян к вакцинам.
«Что касается населения, то часть его не верит никаким вакцинам, в том числе и "Спутнику", по которому был ряд убедительных публикаций в научных журналах The Lancet и Vaccines», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, врач-иммунолог Зоя Скорпилева сказала «Радиоточке НСН», что «ЭпиВакКороной» можно сейчас привиться в Санкт-Петербурге.
«В Санкт-Петербурге "ЭпиВакКорону" можно найти и ей вакцинироваться. Спрос-то был. Даже несмотря на то, что пока она пока не показала свою полную эффективность. Кроме того, они вроде бы должны были выпустить обновленный вариант этой вакцины», - отметила Скорпилева.
При этом она подтвердила, что «ревакцинироваться можно любой вакциной». Соответствующие указания прописаны в инструкциях и рекомендациях.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов говорил НСН, что нет ни одного признака эффективности «ЭпиВакКороны».
«Если ведомство заинтересовано в том, чтобы деньги не были выброшены на ветер, то оно будет убеждать всех в эффективности разработок, как это произошло с «ЭпиВакКороной», например. Нам продолжают доказывать, что это очень эффективная вакцина, хотя нет ни одного признака этого», - посетовал Чепурнов.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН также называл «ЭпиВакКорону» совершенно неэффективной вакциной.
В середине декабря сообщалось, что в гражданский оборот были выпущены первые 12 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона-Н» (Aurora-CoV). Отмечалось, что эта партия «предназначена для клинических исследований третьей фазы».
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