«Упрямый факт»: Приостановку производства «ЭпиВакКороны» объяснили её слабой эффективностью

Проблемы с поставками вакцины «ЭпиВакКорона» могут быть связаны с сомнениями экспертного сообщества по поводу ее эффективности, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Ранее стало известно, что с начала 2022 года российские регионы не получили ни одной партии «ЭпиВакКороны». По утверждению «Ведомостей», в Москве этой вакцины уже нет. При этом выпуск других российских вакцин - «Спутника V» и «КовиВака» – продолжается.