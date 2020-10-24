Новые сроки победы над коронавирусом в России и его тяжелые последствия для мозга

Уточняется, что в конце года начнется «стабилизация процесса», но COVID-19 «всё ещё будет распространяться», пишет Газета.ru.

«После этого произойдёт устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдём в фазу снижения», — заявил учёный.

Пока в регионах России растет число заболевших новой коронавриусной инфекцией, а в восьми субъектах ситуация оценивается как тяжелая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

Эксперт назвал регионы, где заболевание распространяется быстро и имеет наиболее тяжелые последствия: Новгородская область, Севастополь, Новосибирская область, Чукотка, Бурятия, Марий Эл, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ.

В зоне риска по распространению COVID-19 Татарстан, Санкт-Петербург, Владимирская, Тульская и Ярославская области, Камчатка и ряд других регионов, сообщает Газета.ru.

Тем временем американские и британские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона заявили, что ухудшение умственной деятельности и неврологические проблемы возникают у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19. Результаты научной работы опубликованы на портале medRxiv, сообщает Medical News.