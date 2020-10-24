Новые сроки победы над коронавирусом в России и его тяжелые последствия для мозга
Ученые в разных странах прогнозируют спад пандемии коронавируса и предупреждают о страшных последствиях инфекции для мозга человека.
В феврале-марте 2021 года в России прогнозируют период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.
Уточняется, что в конце года начнется «стабилизация процесса», но COVID-19 «всё ещё будет распространяться», пишет Газета.ru.
«После этого произойдёт устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдём в фазу снижения», — заявил учёный.
Пока в регионах России растет число заболевших новой коронавриусной инфекцией, а в восьми субъектах ситуация оценивается как тяжелая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Эксперт назвал регионы, где заболевание распространяется быстро и имеет наиболее тяжелые последствия: Новгородская область, Севастополь, Новосибирская область, Чукотка, Бурятия, Марий Эл, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ.
В зоне риска по распространению COVID-19 Татарстан, Санкт-Петербург, Владимирская, Тульская и Ярославская области, Камчатка и ряд других регионов, сообщает Газета.ru.
Тем временем американские и британские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона заявили, что ухудшение умственной деятельности и неврологические проблемы возникают у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19. Результаты научной работы опубликованы на портале medRxiv, сообщает Medical News.
Исследование проведено на основе тестирования более 84 тысяч британцев, переболевших коронавирусом в разных формах. Ученые выяснили, что перенесшие инфекцию хуже понимают смысл слов и в целом текст, а также хуже решают задачи. Исследователи отмечают, что практически без изменений сохраняются способности запоминать числа, воспринимать эмоции, не страдает пространственная память. Однако, у пациентов с тяжелой формой COVID-19 после выздоровления зафиксированы более серьезные умственные нарушения, чем у остальных инфицированных, отмечает Lenta.ru.
«Наш анализ доказывает гипотезу, что коронавирус может влиять на когнитивные функции, которые сохраняются после выздоровления», —заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, депутат Госдумы в эфире НСН призвал россиян соблюдать масочно-перчаточный режим: именно от него зависит, когда начнётся спад заболеваемости COVID-19.
«Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», - сказал парламентарий.
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