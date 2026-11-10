Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян плавать в безопасных местах
Посольство России в Шри-Ланке призвало российских туристов выбирать безопасные места для купания. Заявление диппредставительство передало ТАСС после сообщения о том, что гражданин РФ утонул в Индийском океане.
В дипмиссии знают о трагическом инциденте у побережья города Бентота. Сотрудники консульского отдела оформляют необходимые документы и помогают с решением вопросов по этой ситуации.
Посольство призвало граждан в период отпусков выбирать для отдыха на воде только безопасные и обозначенные для купания места.
По данным правоохранителей, 30-летний россиянин не справился с сильными волнами. Они начали расследование.
Ранее турист из РФ утонул во время отдыха на острове Боракай на Филиппинах.
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