Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян плавать в безопасных местах

В дипмиссии знают о трагическом инциденте у побережья города Бентота. Сотрудники консульского отдела оформляют необходимые документы и помогают с решением вопросов по этой ситуации.



Посольство призвало граждан в период отпусков выбирать для отдыха на воде только безопасные и обозначенные для купания места.



По данным правоохранителей, 30-летний россиянин не справился с сильными волнами. Они начали расследование.



Ранее турист из РФ утонул во время отдыха на острове Боракай на Филиппинах.

