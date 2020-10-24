Стали известны российские регионы c самым высоким уровнем распространения COVID-19

В России не осталось ни одного региона в «зеленой» зоне затухания эпидемии COVID-19. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его словам, во всех регионах страны растет число заболевших новой коронавриусной инфекцией, в восьми субъектах ситуация оценивается как тяжелая, сообщают РИА Новости.

«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября», — заявил Тавадян.

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Эксперт назвал регионы, где заболевание распространяется быстро и имеет наиболее тяжелые последствия: Новгородская область, Севастополь, Новосибирская область, Чукотка, Бурятия, Марий Эл, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ.

В зоне риска по распространению COVID-19 Татарстан, Санкт-Петербург, Владимирская, Тульская и Ярославская области, Камчатка и ряд других регионов, сообщает Газета.ru.

Тавадян также назвал регионы стабильности в ситуации с пандемией коронавируса: Чечня, Ингушетия, Краснодарский край и Ленинградская область– уточняют «Известия».

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян соблюдать масочно-перчаточный режим: именно от него зависит, когда начнётся спад заболеваемости COVID-19.

«Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», - сказал парламентарий.

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ФОТО: pixabay.com
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