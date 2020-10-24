Стали известны российские регионы c самым высоким уровнем распространения COVID-19

Эксперт назвал регионы, где заболевание распространяется быстро и имеет наиболее тяжелые последствия: Новгородская область, Севастополь, Новосибирская область, Чукотка, Бурятия, Марий Эл, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ.

В зоне риска по распространению COVID-19 Татарстан, Санкт-Петербург, Владимирская, Тульская и Ярославская области, Камчатка и ряд других регионов, сообщает Газета.ru.

Тавадян также назвал регионы стабильности в ситуации с пандемией коронавируса: Чечня, Ингушетия, Краснодарский край и Ленинградская область– уточняют «Известия».

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян соблюдать масочно-перчаточный режим: именно от него зависит, когда начнётся спад заболеваемости COVID-19.

«Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», - сказал парламентарий.

