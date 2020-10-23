Онищенко обратился с призывом к россиянам

Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН попросил граждан соблюдать масочно-перчаточный режим: именно от него зависит, когда начнётся спад заболеваемости COVID-19.

Распространение коронавируса в Москве замедляется, что видно по динамике госпитализаций и ряду других показателей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, рост остается, но не «взрывного характера».

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что принимаемые властями меры дают эффект.

«Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», - сказал парламентарий.

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Среди основных таких мер - соблюдение масочного режима и социальной дистанции, о чём не устают напоминать врачи и представители органов власти.

В свою очередь, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил в эфире НСН, что снизить уровень заболеваемости отчасти помогают дистанционный режим обучения в школах и самоизоляция людей старшего возраста.

«Дети являются значительными переносчиками инфекции при том, что они сами не болеют из-за устойчивого иммунитета. Вдобавок пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, будут меньший вклад вносить в статистику заболеваний и госпитализаций», - отметил он.

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Вместе с тем ученый призвал не расслабляться, так как еще предстоит понять, насколько устойчива тенденция на снижение уровня заболеваемости.

Между тем, за последние сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Этот показатель стал максимальным с начала эпидемии, отметили в оперативном штабе. Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 283 человека.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусПандемияГеннадий Онищенко
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