Онищенко обратился с призывом к россиянам

Распространение коронавируса в Москве замедляется, что видно по динамике госпитализаций и ряду других показателей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, рост остается, но не «взрывного характера».

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что принимаемые властями меры дают эффект.

«Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», - сказал парламентарий.