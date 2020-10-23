Онищенко обратился с призывом к россиянам
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН попросил граждан соблюдать масочно-перчаточный режим: именно от него зависит, когда начнётся спад заболеваемости COVID-19.
Распространение коронавируса в Москве замедляется, что видно по динамике госпитализаций и ряду других показателей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, рост остается, но не «взрывного характера».
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил, что принимаемые властями меры дают эффект.
«Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», - сказал парламентарий.
Среди основных таких мер - соблюдение масочного режима и социальной дистанции, о чём не устают напоминать врачи и представители органов власти.
В свою очередь, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил в эфире НСН, что снизить уровень заболеваемости отчасти помогают дистанционный режим обучения в школах и самоизоляция людей старшего возраста.
«Дети являются значительными переносчиками инфекции при том, что они сами не болеют из-за устойчивого иммунитета. Вдобавок пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, будут меньший вклад вносить в статистику заболеваний и госпитализаций», - отметил он.
Вместе с тем ученый призвал не расслабляться, так как еще предстоит понять, насколько устойчива тенденция на снижение уровня заболеваемости.
Между тем, за последние сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Этот показатель стал максимальным с начала эпидемии, отметили в оперативном штабе. Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 283 человека.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- В Антарктиде появились обыкновенные комары
- НАТО расширит тренировочную миссию в Ираке
- Музей Юрия Гагарина может появиться в Звёздном городке
- Тихановская: Выборы в Белоруссии нужно назначить до конца года
- Переболевшие COVID-19 выстроились в очереди к трихологам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru