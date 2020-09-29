Скорее бы плато: Вирусологи оценили перспективы победы над COVID-19

В свою очередь, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты и проходящие стадию клинических испытаний должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.

«Выход из пандемии связан с вакцинацией. Она даст защиту. А вот что касается плато, то я не уверен, что мы владеем истинной статистикой. Увеличение случаев инфицирования связано с тем, что мы больше стали проводить тестов на вирус, на антитела», - уверен собеседник НСН.

Вакцинироваться собирается и российский президент Владимир Путин. Он пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приехать в Сеул, как только поставить прививку от COVID-19.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает вакцину – самым важным, если не единственным способом, избежать инфицирования.

«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в мире превысило 1 миллион человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что это ошеломляющая цифра. Он призвал человечество учиться на своих ошибках.

Напомним, на первом месте по количеству скончавшихся с диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся Соединенные Штаты – там умерли 205 тысяч, далее следуют Бразилия и Индия. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 33 миллиона. Больше всего заболевших в США – около 7 млн, Индия с 6 млн инфицированных на второй позиции, на третьей — Бразилия, там 4,7 млн заразившихся.

