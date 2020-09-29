Скорее бы плато: Вирусологи оценили перспективы победы над COVID-19
Специалисты из центра им. Гамалеи отметили в интервью НСН, что второго карантина Россия просто не выдержит.
Пик заражения коронавирусом в России, вероятнее всего, произойдет через две-три недели, при наихудшем сценарии развития событий он придется на начало ноября. Такой прогноз дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.
«Хорошо бы достичь плато, потому что число заболевших растет, больше 8 тысяч за день. Это цифра произвела на меня впечатление… Многое будет зависеть от того, как население будет реагировать на очередной подъем, будут ли соблюдаться все противоэпидемические меры. Вирус упорный, он заразный и никуда не собирается уходить», - пояснил эксперт.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты и проходящие стадию клинических испытаний должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.
«Выход из пандемии связан с вакцинацией. Она даст защиту. А вот что касается плато, то я не уверен, что мы владеем истинной статистикой. Увеличение случаев инфицирования связано с тем, что мы больше стали проводить тестов на вирус, на антитела», - уверен собеседник НСН.
Вакцинироваться собирается и российский президент Владимир Путин. Он пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приехать в Сеул, как только поставить прививку от COVID-19.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает вакцину – самым важным, если не единственным способом, избежать инфицирования.
«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в мире превысило 1 миллион человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что это ошеломляющая цифра. Он призвал человечество учиться на своих ошибках.
Напомним, на первом месте по количеству скончавшихся с диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся Соединенные Штаты – там умерли 205 тысяч, далее следуют Бразилия и Индия. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 33 миллиона. Больше всего заболевших в США – около 7 млн, Индия с 6 млн инфицированных на второй позиции, на третьей — Бразилия, там 4,7 млн заразившихся.
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