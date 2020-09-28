Вирусолог рассказал, как выработать иммунитет от COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около четверти жителей российской столицы имеют антитела к коронавирусу. При этом в Калининграде такие антитела идентифицируются у половины протестированных, заявила Попова радиостанции «Комсомольская правда».

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в эфире НСН, как возникает иммунитет к коронавирусу и почему им обладают не только переболевшие.

«Знаете, есть такое выражение: по разным поводам - улыбки. Он может быть не только у людей переболевших, но и у бессимптомников, которые заразились, но не болеют. Нет симптомов – нет болезни. Наконец, люди привитые тоже имеют иммунитет», - сказал вирусолог.