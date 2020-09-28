Вирусолог рассказал, как выработать иммунитет от COVID-19
Вирусолог раскрыл в эфире НСН, как возникает иммунитет к коронавирусу и почему им обладают не только переболевшие.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около четверти жителей российской столицы имеют антитела к коронавирусу. При этом в Калининграде такие антитела идентифицируются у половины протестированных, заявила Попова радиостанции «Комсомольская правда».
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в эфире НСН, как возникает иммунитет к коронавирусу и почему им обладают не только переболевшие.
«Знаете, есть такое выражение: по разным поводам - улыбки. Он может быть не только у людей переболевших, но и у бессимптомников, которые заразились, но не болеют. Нет симптомов – нет болезни. Наконец, люди привитые тоже имеют иммунитет», - сказал вирусолог.
Он напомнил, что уже трижды привился, несмотря на возраст в 91 год. Зуев испробовал на себе две вакцины от коронавируса, а также сделал прививку против гриппа.
Зуев отметил, что не видит повода подвергать сомнению слова главы Роспотребнадзора о том, что в Москве иммунитет от коронавируса выработался у 25 процентов населения.
«Однако 25 процентов – это, конечно, очень маленький процент. Как говорят специалисты, прослойка должна быть 60-70 процентов, тогда мы действительно можем рассчитывать на победу над вирусом», - резюмировал он.
В России за последние сутки выявили 8135 случаев заражений. Общее число заболевших COVID-19 возросло до 1 159 573. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились свыше 33 миллионов человек, более миллиона пациентов скончались.
По данным оперштаба, по всей стране выздоровели 945 920 пациентов, умерли 20 385. Ранее Попова объясняла рост числа случаев коронавируса несоблюдением правил профилактики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru